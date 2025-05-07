В этом продукте много клетчатки, омега-3 жирных кислот и антиоксидантов, которые способствуют улучшению здоровья.

Семена чиа полезны для здоровья костей, кишечника и сердечно-сосудистой системы. Также они имеют серьезную питательную ценность, в частности в них высокое содержание клетчатки, противовоспалительных омега-3 жирных кислот, антиоксидантов. К тому же этот продукт может способствовать контролю веса. Об этом пишет Health.

Издание назвало шесть преимуществ семян чиа для здоровья.

1. Поддерживает здоровье кишечника

Всего две столовые ложки семян чиа могут обеспечить около 35% вашей суточной потребности в клетчатке, которая способствует регулярному и комфортному опорожнению кишечника. Также этот продукт помогает размножаться полезным бактериям в кишечнике, что может снизить риск диабета и сердечных заболеваний.

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Семена чиа содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, помогающие уменьшить воспаление кишечника. Они богаты антиоксидантным минералом селеном и являются хорошим источником кальция и цинка, которых часто не хватает людям с расстройствами пищеварения.

2. Поддерживает здоровье сердца

Семена чиа являются отличным источником питательных веществ, которые уменьшают факторы риска сердечных заболеваний.

Исследование показало, что потребление семян чиа снижает общий уровень холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, а также повышает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), защищающих сердце. Триглицериды - это тип жира, который может увеличить риск инсульта или сердечных заболеваний.

Также семена чиа являются отличным источником магния и белка, которые помогают при гипертонии - высоком кровяном давлении. Одно из исследований показало, что те, кто потреблял 40 граммов семян чиа ежедневно в течение 12 недель, испытывали значительное снижение кровяного давления по сравнению с теми, кто этого не делал.

Омега-3 жирные кислоты в семенах чиа могут уменьшить воспаление в стенках кровеносных сосудов, что также может помочь снизить кровяное давление.

3. Насыщает организм антиоксидантами

Семена чиа богаты антиоксидантами - молекулами, которые помогают предотвратить повреждение клеток и тканей. К ним относятся кверцетин - антиоксидант с иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами, а также хлорогеновая кислота, которая связана со снижением риска гипертонии.

4. Поддерживает здоровье костей

Семена чиа являются хорошим источником кальция, особенно для людей, которым противопоказаны другие источники кальция, такие как молочные продукты. Они также богаты другими минералами, поддерживающими здоровье костей, в частности фосфором и магнием.

5. Способствует насыщению и метаболическому здоровью

Семена чиа очень богаты клетчаткой, а также они содержат определенное количество растительного белка. Чиа помогает замедлить пищеварение и предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови после еды. Оно также дольше поддерживает чувство сытости, благодаря чему вы потребляете меньше калорий.

6. Поддерживает здоровый уровень сахара в крови

Высокое содержание клетчатки в семенах чиа может способствовать регулированию уровня сахара в крови. Поскольку клетчатка не усваивается организмом, продукты с ее высоким содержанием не вызывают скачков сахара в крови, как другие углеводы (с низким содержанием клетчатки). Это может быть полезным для людей с диабетом второго типа - состоянием, при котором организм неправильно использует инсулин, что приводит к накоплению сахара в крови.

Могут ли навредить семена чиа

Семена чиа, как правило, безопасны и хорошо переносятся при умеренном употреблении. Однако из-за высокого содержания клетчатки они могут вызвать расстройство пищеварения, в частности вызвать диарею и вздутие живота. Тем, кто не привык есть продукты с высоким содержанием клетчатки, диетологи советуют постепенно увеличивать их потребление и пить много воды.

Также семена чиа не стоит употреблять тем, у кого на них аллергия, чтобы избежать таких реакций, как сыпь, зуд, затрудненное дыхание.

Семена чиа могут представлять опасность для людей с трудностями глотания. Поскольку они под воздействием жидкости набухают и приобретают густую, липкую консистенцию, то могут застрять в пищеводе. Чтобы предотвратить это, дайте семенам чиа полностью набухнуть в жидкости, прежде чем их употреблять.

Как употреблять семена чиа

•Смешайтеих с молоком и дайте загустеть - получите пудинг из чиа.

• Добавьте семена в йогурт или овсяную кашу.

• Смешайте их в смузи.

• Добавьте семена чиа в домашнюю выпечку, такую как хлеб и маффины.

•Используйте муку из чиа в выпечке.

•Добавьте семена чиа в домашнюю гранолу или энергетические батончики.

• Разогрейте семена чиа в кастрюле со свежими или замороженными ягодами, чтобы приготовить варенье из чиа с низким содержанием сахара.

•Добавьте семена в салаты или заправки для салата.

•Используйте начинку как начинку для тоста с авокадо или тоста с бананом и арахисовой пастой.

Ранее УНИАН рассказывал, кому вредит корица. Ученые выяснили, что циннамальдегид, содержащийся в этой приправе, может выводить из организма некоторые лекарства, снижая их эффективность. Это предупреждение касается тех людей, которые употребляют корицу в больших дозах и при этом принимают на постоянной основе лекарства от таких хронических заболеваний, как гипертония, диабет, артрит, астма, ожирение, ВИЧ, СПИД.

В то же время исследователи отметили, что масло корицы, которое обычно используется в кулинарии и для производства косметических средств, не представляет никакого риска.

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