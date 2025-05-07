Теперь не придется ждать электронной подписи руководителя ТЦК после генерирования е-направлений на ВЛК в приложении "Резерв+".

Кабинет Министров убрал одно из требований для прохождения военно-врачебных комиссий. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

В частности, Кабмин принял изменения в постановление № 560, которые меняют алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Изменения, которые внесены в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК - уменьшить количество административной работы", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Как отметили в Минобороны, ранее электронные направления генерировались в приложении "Резерв+", а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК. В результате принятых изменений пользователи вскоре смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК.

Кроме этого, благодаря нововведениям усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Отныне они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, имеют желание проходить службу по контракту.

Кроме того, уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Изменения в прохождении ВВК

Как сообщал УНИАН, в начале марта прохождение ВВК стало более удобным благодаря электронным направлениям. В частности, электронные направления на ВВК в Резерв+ стали отображать дату прибытия на медосмотр. Это обновление позволяет пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей.

С 1 апреля 2025 года в Украине заработал электронный кабинет ВВК. Выводы о непригодности или наоборот - будут оформлять только в цифровом формате. Информация сразу будет направляться в электронном виде в реестр "Оберіг".

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