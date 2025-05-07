Солдат заявил, что он уверен в способности ВСУ удерживать линию фронта на данный момент.

Бывший украинский телеведущий, а сейчас рядовой по имени Сергей решил пойти на военную службу летом 2024 года после разрыва отношений.

Как пишет Le Monde, он относится к числу "привилегированных людей", которые регулярно ротируются, в то время как другие порой проводят недели на фронте. Уже более восьми месяцев он воюет на территории Запорожья на юге Украины.

Что касается усилий администрации США по прекращению войны, Сергей по-прежнему настроен скептически: он убежден, что российский лидер Владимир Путин не отказался от своих целей:

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"Эта война продлится еще десять лет".

Солдат заявил, что он уверен в способности ВСУ удерживать линию фронта на данный момент, особенно с учетом развития технологий и широкого использования в бою беспилотников, которые стали самым смертоносным оружием.

"В начале войны все зависело от пехоты и артиллерии. Но сегодня именно операторы беспилотников организуют всю линию фронта. Как выглядит зона боевых действий? Она апокалиптична, это просто разоренные и совершенно пустые территории на протяжении километров, разделяющих наши две армии, мы называем это "зоной поражения". Ничто не ускользнет от беспилотников", - сказал он.

Сергея больше всего беспокоит усталость солдат. По его словам, нехватка людских ресурсов ощущается все более трагично, особенно в пехоте, где многие недавно мобилизованные военнослужащие не имеют необходимой подготовки.

"Сегодня у ребят меньше мотивации. Им говорят, что территория чистая, но они не хотят переезжать. Они говорят, что боятся. Я не могу их винить. Я не знаю, что бы я делал на их месте", - добавил защитник.

Война в Украине - ситуация на фронте

Сейчас есть два участка фронта в Украине, где ситуация развивается в наиболее кризисном формате для Сил обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Первый участок - это стык между двумя нашими группировками. Одна из которых защищает Покровско-Мирноградскую агломерацию, а другая - воюет в районе Торецка. Именно в стык между этими двумя формированиями враг смог эффективно атаковать и сейчас имеет продвижение в сторону Константиновки. И это серьезный вызов. Мы теряем территории и создаем на перспективу серьезную проблему для наших защитников там", - сказал Селезнев.

Эксперт добавил, что россиянам удалось там продвинуться в том числе и из-за "Пасхального перемирия", которое длилось в апреле. По словам Селезнева, россияне за это время подтянули достаточно сил и средств, чтобы неожиданно атаковать украинские позиции. Второе угрожающее направление на фронте сейчас - Лиманское.

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