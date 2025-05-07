Власти страны обещают месть за погибших в результате вчерашних ударов со стороны Индии.

Военно-воздушные силы Пакистана "вдребезги разнесли" самолеты Индии. Произошло это в воздушном бою, который длился час.

Такое заявление сделал во время обращения к нации премьер-министр страны Шехбаз Шариф, сообщает CNN. "Понадобилось всего несколько часов, чтобы враг упал на колени", – сказал он.

Ранее в Пакистане сообщили о сбитии пяти самолетов военно-воздушных сил Индии в качестве ответа на удары, которые Индия нанесла по стране 6 мая. В частности, якобы были уничтожены три истребителя Rafale французского производства. В Индии комментариев по этому поводу не предоставляли.

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Кроме того, по данным Пакистана, в результате обстрелов со стороны Индии погиб 31 человек.

"Кровь этих мучеников будет отомщена", – сказал премьер.

Шариф отметил, что его страна – одно из государств, которые больше всего пострадали от терроризма в регионе. По его словам, за многие годы были потеряны десятки тысяч жизней, а в борьбе с терроризмом страна понесла и финансовые потери.

Эскалация между Индией и Пакистаном

После теракта 22 апреля в подконтрольной Индии части Кашмира произошел теракт. Погибли 26 человек – преимущественно индийские туристы. Страна обвинила в инциденте Пакистан. Там обвинения отвергли и заявили, что осуждают терроризм.

После этого ситуация в отношениях между странами обострилась. 6 мая Индия нанесла удары по нескольким локациям на территории Пакистана, объявив об операции "Синдор". Там заявили, что бьют по "объектам инфраструктуры террористов в Пакистане и пакистанском Кашмире".

Впоследствии Пакистан начал наносить ответные удары. Страна утверждает, что смогла сбить пять индийских истребителей и один беспилотник. Речь идет о трех самолетах Rafale, а также по одному МиГ-29 и Су-30.

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