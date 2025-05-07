Американский лидер отреагировал на слова Вэнса о том, что Россия требует на переговорах слишком много.

Пришло время "принимать решения" для урегулирования войны в Украине. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время церемонии приведения к присяге посла США в Китае Дэвида Пердью.

Во время общения президента США с прессой Трампа спросили о словах Вэнса о том, что Россия требует слишком много, когда речь идет о завершении войны в Украине. Трамп отметил, что "такая вероятность есть", ведь Вэнс "может кое-что знать", чего не знает он сам.

"Я занимался этим и некоторыми другими делами. Но мы приближаемся к точке, когда надо принимать определенные решения. Мне это не нравится", – добавил американский лидер.

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Он также заявил, что провозглашает 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Ранее в США его не отмечали, и, по мнению Трампа, Штаты тоже должны это делать, учитывая роль страны в победе.

"Я рад сообщить, что я только что подписал прокламацию, которая официально провозглашает завтрашний день Днем Победы во Второй мировой войне. Мы будем отмечать 80-летие победы Америки в этой войне. По всему земному шару наши союзники празднуют на этой неделе и только у нас до сих пор не было достойного праздника. Хотя та Победа была достигнута в основном благодаря нам. Нравится вам это или нет. Мы вступили в ту войну и победили в ней. Нам изрядно помогли в этом другие прекрасные народы, наши союзники. Но думаю, ни у кого не повернется язык отрицать тот факт, что мы были доминирующей силой в той войне", – подчеркнул Трамп.

Кроме того, американский президент анонсировал учреждение еще одного праздничного дня – в честь победы в Первой мировой войне.

Война в Украине: важные заявления американского руководства

7 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал несколько важных заявлений относительно войны в Украине. В частности, по его словам, Россия требует "слишком много" на переговорах.

Он также отметил, что США хотят прямых переговоров между Украиной и Россией. В то же время, по его словам, Штаты больше не настаивают на заключении перемирия на 30 дней, которое стало бы предпосылкой для предметных переговоров о долговременном мире.

"Россияне сказали, что "30-дневное прекращение огня не отвечает нашим стратегическим интересам". Поэтому мы должны попытаться выйти за пределы одержимости 30-дневным прекращением огня и сосредоточиться на том, как должно выглядеть долгосрочное урегулирование", – добавил Вэнс.

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