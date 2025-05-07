Данная диета основывается на четырех принципах.

Зарегистрированный диетолог Эмма Бардвелл рассказала о белковой диете по принципу "30:30:30", с помощью которой можно избавиться от более 6 килограммов лишнего веса всего за месяц, пишет The Telegraph.

Отмечается, что данная диета основывается на четырех принципах: употребление около 30 г белка за каждый прием пищи, 30 г клетчатки в день, 30 и более различных растительных продуктов в неделю и небольшой дефицит калорий - от 300 до 500 ккал.

"30 - это волшебное число", - отметила диетолог.

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По ее словам, такая комбинация помогает снижать вес, при этом сохраняя мышечную массу и укрепляя здоровье кишечника, иммунной системы и сердца.

"Диета работает только тогда, когда вы можете её придерживаться. А бесконечный поток "новых" диет, обещающих мгновенное похудение, - это тупик", - предупредила Бардвелл.

Диета по принципу "30:30:30" - что предполагает

Вот что необходимо для того, чтобы удачно придерживаться данной диеты:

Ешьте 30 г белка за прием пищи. Согласно рекомендациям ВОЗ, для предотвращения дефицита белка нужно употреблять 0,8 г белка на 1 кг массы тела в день. Но, по словам Бардвелл, оптимальная норма - 1,2-1,6 г белка на 1 кг массы тела, то есть в два раза больше. Это может показаться сложным, но на практике это около 90 г белка в день. Белок лучше насыщает по сравнению с жирами и углеводами, что уменьшает чувство голода и снижает потребность в перекусах. Кроме того, именно такое количество белка помогает наращивать мышечную массу.

Ешьте 30 г клетчатки в день. Клетчатка помогает при похудении, так как она малокалорийна, но объемна и богата питательными веществами - она физически заполняет желудок и активирует рецепторы растяжения, что подает в мозг сигнал о насыщении. Клетчатка также помогает снизить уровень холестерина, стабилизировать глюкозу в крови и уменьшить риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа.

Ешьте 30+ различных растительных продуктов в неделю. Это рекомендация появилась после исследования American Gut Project 2018 года, где выяснилось, что люди, употребляющие 30 и более разных растительных продуктов в неделю, имели более разнообразный микробиом и крепкий иммунитет. Сюда входят не только овощи и фрукты, но и бобовые, крупы, орехи, семена, специи, тёмный шоколад, оливковое масло и кофе.

Достигайте дефицита в 300-500 ккал каждый день. Потеря такого количества калорий в день позволяет сбрасывать около 0,5 кг в неделю. Данный подход устойчив и реалистичен.

Напомним, ранее УНИАН писал, что полезно есть при высоком холестерине.

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