На Западе беженцы видят для себя больше перспектив.

Украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV.

Так, последние данные свидетельствуют, что только треть украинок, которые сейчас находятся в Польше, готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки.

Среди причин - туманные послевоенные перспективы родной страны и значительно лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.

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"Возвращаться в Украину не очень хочу. Потому что здесь вижу много возможностей для саморазвития. В частности в обучении: программы обмена, в которых принимала уже участие, например, в Италии, стипендии, большие перспективы на будущее в работе", - призналась в разговоре с NV 19-летняя Мария из Луцка, которая переехала в Польшу в сентябре 2023 года.

По словам девушки, ее беспокоит то, какой Украина выйдет из войны даже в случае победы.

Украинские беженцы за границей: последние новости

Как писал УНИАН, страны ЕС готовятся пролонгировать разрешение на пребывание украинских беженцев еще на один год. Текущий режим временной защиты для украинцев действует до марта 2026 года, и поскольку конца и края войны до сих пор не видно, вероятно, придется продлить этот режим снова.

Также мы рассказывали, что подавляющее большинство украинцев, находящихся в Польше, не планируют навсегда оставаться в этой стране. Однако и возвращаться домой они тоже не хотят - большинство рассматривают возможность переезда в другие страны Европы.

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