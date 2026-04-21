Во Львовской области грузовик протаранил пассажирский поезд

В "Укрзализныце" призвали водителей быть более внимательными на железнодорожных переездах.

Сегодня, 21 апреля, грузовой автомобиль во Львовской области столкнулся с локомотивом поезда. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в своем Telegram-канале.

"В очередной раз неосторожность водителя на регулируемом железнодорожном переезде едва не привела к трагедии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовой автомобиль во Львовской области "не заметил" исправную звуковую и световую сигнализацию и столкнулся с локомотивом поезда №64 Перемышль – Киев.

Видео дня

В УЗ сообщили, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Вагоны не пострадали, а водитель скрылся с места происшествия.

В пресс-службе "Укрзализныци" в очередной раз призвали всех водителей быть более внимательными на железнодорожных переездах.

Стоит отметить, что это не первый инцидент на железной дороге. Так, 18 апреля в Винницкой области пассажирский поезд "Интерсити+" по маршруту Киев – Перемышль столкнулся с тепловозом частного карьера. Все 576 пассажиров на борту и железнодорожники тогда не пострадали.

Укрзализныця – главные новости

21 апреля железнодорожная компания запустила новые детские купейные вагоны, которые прошли капитально-восстановительный ремонт и адаптированы для путешествий с детьми. Первые три вагона уже прошли полную переоборудование и будут курсировать в составе двух поездов.

С 25 апреля продажа билетов на железную дорогу в Украине будет происходить по новой системе динамического ценообразования. Цена на билеты на поезд будет зависеть от сезонности, дня недели, заблаговременности покупки и заполненности маршрута.

Ранее сообщалось, что из-за вражеских атак РФ на пассажирские поезда в "Укрзализныце" изменили протоколы безопасности. Теперь поезда могут останавливать, а пассажиров эвакуировать, чтобы сохранить жизнь.

