'Никаких скачков цен не будет': Герус об отмене прайс-кепов

Отмена прайс-кепов с 1 мая 2027 года не создает рисков неконтролируемого роста цен, поскольку закон предусматривает механизмы защиты рынка и потребителей. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, дата отказа от прайс-кепов выбрана с учетом сезонной специфики энергосистемы, когда потребление электроэнергии относительно низкое, а генерация – высокая.

"Поэтому никаких скачков цен в мае–июне не будет", – подчеркнул Герус.

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В то же время он подчеркнул, что даже после отмены постоянных ценовых ограничений Регулятор сохранит право вмешиваться в случае чрезвычайных ситуаций на рынке.

"Например, в случае возникновения резкого дефицита электроэнергии в Украине, Регулятор – НКРЭКП имеет право применить прайс-кепы, чтобы предотвратить аномальные скачки цен", – отметил председатель профильного комитета.

Герус также напомнил, что дополнительным предохранителем от манипуляций на рынке должно стать внедрение механизмов REMIT, которые соответствуют европейским правилам функционирования энергетических рынков.

Напомним, по данным НКРЭКП, повышение прайс-кепов во время отопительного сезона 2025/2026 годов стало одним из ключевых факторов роста импорта электроэнергии и поддержания стабильной работы энергосистемы.

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