Преодолели тысячи километров: крупнейшие в мире крокодилы когда-то жили в туристическом раю

Немецкие ученые выяснили, что на самом деле на Сейшельских островах обитали не нильские крокодилы.

Сейшельские острова находятся в 1600 км от ближайшего побережья материковой Африки. Однако они являются частью африканского континента, и когда описывали обитавших там когда-то крокодилов, речь шла о нильских крокодилах Африки, пишет Zielona INTERIA.

Отмечается, что нильские крокодилы обитают на многих территориях Африки. В западной части африканского континента место этого крокодила занимают уже местные виды, такие как значительно меньший тупорылый крокодил, обитающий в тропической Африке от Гвинеи и Сьерра-Леоне до Конго и Анголы.

В издани подчеркнули, что сейчас на Сейшельских островах нет крокодилов. Они вымерли в начале XIX века.

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Вымирание крокодилов на Сейшельских островах произошло всего через 50 лет после колонизации островов французами, которые поселились там в 1756 году.

Когда в XVI веке к берегам Сейшельских островов прибыли португальцы, там обитали и охотились крокодилы. Считалось, что это были нильские крокодилы, как и на Мадагаскаре.

Недавно немецкие ученые выяснили, что на самом деле на Сейшельских островах обитали не нильские крокодилы, а гребнистые крокодилы (Crocodylus porosus).

"Новое генетическое исследование доказало, что крокодилы с отдаленных островов Сейшельских островов представляли собой самую западную популяцию крокодила-розария. Это открытие подтверждает более раннее предположение, основанное исключительно на внешних признаках", - говорится в заявлении, опубликованном Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns.

Интересно то, что гребнистые крокодилы обитают в совершенно другой части мира. Их привычный ареал обитания охватывает Южную Азию, Новую Гвинею, северную Австралию и некоторые острова Океании.

Кроме того, гребнистых крокодилов можно встретить в восточной и южной Индии, а также на Шри-Ланке. Однако эти места находятся очень далеко от Сейшельских островов.

Исследователи отметили, что для такой миграции гребнистым крокодилам пришлось преодолеть значительный участок океана, примерно 3 тысячи километров. Это означает, что весь ареал обитания этого вида, простирающийся от Вануату в Тихом океане до Сейшельских островов в Индийском океане, составляет более 12 тысяч километров.

В Португалии обнаружили самые древние яйца крокодилов

Ранее на западе Португалии обнаружили несколько яиц крокодиловых, возраст которых составляет 152 миллиона лет. По словам ученых, они кардинально меняют представления о ранней эволюции крокодилов.

Ученые рассказали, что яйца были найдены в месте гнездования динозавров недалеко от деревни Лоринья. По их словам, эти находки выделяются как своим возрастом, так и степенью сохранности.

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