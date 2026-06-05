Озеро в США 300 лет издает 'потусторонние' звуки: ученые наконец-то нашли причину

Более трех веков загадочные взрывы на озере Сенека порождали легенды, пока исследователи не обнаружили их истинную причину.

Исследователи нашли научное объяснение странным раскатам, которые веками слышали жители вокруг озера Сенека в США. Оказалось, что источником звуков являются мощные выбросы метана со дна водоема, пишет Indian Defence Review.

Озеро Сенека в штате Нью-Йорк давно было известно загадочными взрывами, которые местные жители называли "пушками Сенека" или "барабанами Сенека". Зафиксированные еще в XVIII веке звуки напоминали выстрелы тяжелой артиллерии и были настолько громкими, что их иногда слышали далеко за пределами озера.

На протяжении сотен лет происхождение загадочных звуков оставалось неизвестным. Представители коренного народа сенека считали их голосом Великого Духа, а позже поселенцы связывали грохот с призраками воинов или сверхъестественными явлениями.

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Со временем появлялись и более современные версии – от падения инопланетных кораблей до секретных военных испытаний. Однако ни одна из них не имела реальных доказательств.

Ответ нашли на дне озера

Разгадка появилась благодаря исследованию ученых из SUNY College of Environmental Science and Forestry и Cornell University. Во время обследования озера с помощью гидролокатора ученые обнаружили на дне 144 больших кратера глубиной около девяти метров и диаметром до 120 метров.

Дальнейший анализ проб воды и донных отложений показал наличие значительных запасов метана и других газов под дном водоема.

Как возникают "пушечные выстрелы"

По версии исследователей, метан постепенно накапливается под осадочными породами, а затем внезапно прорывается наружу из-за давления.

Во время таких выбросов образуются большие пузыри газа, которые поднимаются к поверхности и взрываются с достаточной силой, чтобы создавать мощные ударные волны. Именно они и воспринимаются как пушечные выстрелы.

Обнаруженные кратеры являются следами таких газовых извержений.

Особенности озера усиливают эффект

Озеро Сенека является самым глубоким среди озер Фингер. Его максимальная глубина достигает почти 190 метров, а объем воды составляет около 4,2 триллиона галлонов.

Ученые считают, что форма и глубина водоема действуют как природный резонатор, который усиливает звук и позволяет ему распространяться на большие расстояния.

Исследователи отмечают, что открытие имеет значение не только для разгадки местной легенды. Изучение накопления метана в подобных озерах помогает лучше понять процессы выделения парниковых газов и потенциальные риски для населения в других регионах мира.

Впрочем, в отличие от некоторых озер, где газовые выбросы могут представлять опасность, "пушки Сенека" не угрожают людям. Более того, в последние годы сообщений о загадочных взрывах стало заметно меньше.

Другие новости науки

Напомним, в центральной Калифорнии вновь появилось озеро Туларе, которое считалось полностью исчезнувшим более 130 лет. Когда-то это было самое большое пресноводное озеро к западу от реки Миссисипи, однако в конце XIX века оно постепенно высохло из-за масштабного сельскохозяйственного орошения и перестройки водных систем в долине Сан-Хоакин.

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