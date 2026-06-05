Война разлучила: The Times рассказала историю братьев-близнецов, оказавшихся по разные стороны

В плену Алексей Бошин узнал от россиян, что его брат Виктор вступил в российскую армию.

Они родились в один день, у одной матери, в одном селе. У них одинаковая улыбка, одинаковые темные глаза, одна кровь. Однако во время войны они оказались по разные стороны, пишет The Times.

Издание рассказало, что 26-летний Алексей Бошин – бывший украинский морской пехотинец, который был взят в плен в 2022 году и провел более трех лет в жестоких условиях в российском лагере для военнопленных.

В то же время, в статье добавляется, что Виктор Бошин, его однояйцевый брат-близнец, остался в оккупированной Россией Херсонской области и сейчас является призывником в армии президента Путина, а в глазах украинского государства – преступником и коллаборационистом.

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Через несколько месяцев после возвращения из плена в результате обмена пленными Алексей рассказал, как российская война разлучила его семью.

Братья Бошины выросли в селе Абрикосовка Херсонской области. Они были неразлучны. Длинные летние вечера они проводили, тренируясь или чиня старые машины во дворе.

"У нас было много общих интересов, мы заботились друг о друге", – рассказал изданию Алексей.

В 2014 году после начала войны на Донбассе оба брата хотели вступить в ряды украинской армии, но были слишком молоды.

"Он был таким же, как я, когда мы росли, мы жили в Украине, мы поддерживали Украину", – поделился Алексей.

Впоследствии братья вместе открыли бизнес по продаже автозапчастей, а в 2019 году Алексей вступил в морскую пехоту. Виктор, который уже был женат и имел ребенка, согласился остаться дома и управлять бизнесом.

"6 июня я позвонил ему и сказал: "Приезжай на вокзал в 20:00, чтобы меня проводить. Я уезжаю. Я иду служить". Все было просто", – рассказал Алексей.

Издание отметило, что в последний раз братья виделись лично в 2020 году. Будучи заядлыми спортсменами, они в основном поддерживали связь, тренируясь вместе через видеозвонки. В то время Виктор работал в Польше, чтобы заработать денег и отправить их домой.

В статье говорится, что накануне полномасштабного вторжения подразделение Алексея дислоцировалось в селе на окраине Мариуполя, готовое защищать линию от российского наступления, тогда как Виктор вернулся в Херсонскую область.

За считанные дни их дом оказался под оккупацией, а подразделение Алексея подвергалось постоянным обстрелам на территории одного из огромных мариупольских заводов. Его подразделение понесло значительные потери.

"Если шли обстрелы или воздушные атаки, нельзя было ни есть, ни отдыхать, а если было тихо, это означало, что пехота наступает на тебя, и это было еще страшнее", – вспомнил Алексей.

Издание рассказало, что они хоронили своих погибших в неглубоких могилах на футбольном поле.

К 12 апреля их окружили, и у них не осталось другого выбора, как сдаться. Тогда Алексей познал новый вид страха.

"Когда на тебя летят бомбы, к этому можно привыкнуть. Но когда ты уже сдался, а тебя ведут колонной, ставят на колени, говорят закрыть глаза, и ты думаешь: "Вот и все", – добавил он.

По данным издания, сначала его содержали в небольших казармах на оккупированном Донбассе вместе с сотнями других мужчин, где охранники кормили их раз в два дня и говорили, что туалет – "там, где вы сидите". Затем их перевезли в лагерь для военнопленных в Костроме, Россия, где их часто наказывали.

"Если ты говорил на украинском, тебя били", – поделился Алексей.

Однажды утром он получил письмо от сестры, в котором она сообщила, что они с мамой находятся в Одессе, отец остался с другими родственниками под оккупацией, но о Викторе не было никаких известий.

"Мне это показалось подозрительным", – поделился Алексей.

Затем российские охранники вызвали его в комнату для допросов. Один из них посмотрел на Алексея и сказал:

"Он действительно похож, но тот другой больше, а этот довольно худой".

После этого Алексею заявили, что если он хочет увидеться со своим братом, то ему следует согласиться на российский паспорт, и тогда он сможет поехать домой. Однако Алексей отказался.

Именно тогда охранники сказали ему, что Виктор сотрудничал с россиянами, и вскоре он узнал, что его брат вступил в российскую армию.

Издание рассказало, что оба брата стали марионетками в российской пропагандистской машине.

В июне 2024 года государственное телевидение взяло интервью у Алексея, которого заставили сниматься в тюрьме: он был истощен и выбрит, и по заранее подготовленному сценарию просил президента Зеленского ускорить их освобождение.

В ноябре того же года пропагандисты взяли интервью у Виктора, который в блестящей форме российской армии, как призывник, вместе с другими молодыми украинцами с оккупированных территорий участвовал в параде в Крыму.

"Я буду откровенным и честным. Я не служил в Украине. Я мечтал служить здесь [в российской армии]. Я хотел бы идти дальше по этому пути и подниматься по карьерной лестнице", – сказал в интервью Виктор.

В публикации отмечается, что его мотивы для вступления в армию не понятны. Попытка связаться с Виктором для комментария может поставить под угрозу его или других членов семьи, которые остаются под оккупацией

На вопрос, что Алексей сейчас испытывает к своему брату, он ответил одним словом: "Вина".

Алексей считает, что если бы он не служил в украинской морской пехоте и не попал в плен, Виктора бы не заставили сотрудничать. Он убежден, что его шантажировали угрозами причинить вред его брату-близнецу.

Как отмечает издание, Виктора пока, как призывника, не планируют отправлять на фронт в рамках того, что Россия называет "специальной военной операцией", но Алексей опасается, что, как и многих до него, его заставят подписать контракт, чтобы воевать против своих соотечественников.

Издание подчеркивает, что согласно статье 51 Женевской конвенции, принуждение гражданских лиц к службе в вооруженных силах оккупационного государства является военным преступлением.

Примечательно, что в 2022 году во время фиктивного референдума Россия пообещала не проводить призыв на так называемых новых территориях на юге и востоке Украины, но в 2024 году она нарушила это обещание.

Сейчас перспектива радостного воссоединения с его братом-близнецом является призрачной. Алексей вспомнил детскую поговорку:

"Когда мы были детьми, люди говорили, что если мы вместе, то мы непобедимы, а если каждый сам за себя, то нас могут побить".

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан опроверг информацию об окружении Константиновки в Донецкой области. Кузан заявил, что российские группы не скоординированы вблизи города, поэтому нельзя говорить, что осуществлено окружение. По его словам, россияне не пытаются штурмовать город в лоб, а применяют тактику флангового охвата. Кузан подчеркнул, что бои за Константиновку еще далеко не закончены, поскольку наличие даже большого количества небольших пехотных групп, которые прячутся в подвалах, промзонах, пытаются соединиться, ищут пути снабжения, автоматически не означает окружение.

Также мы писали, что российские журналисты обратили внимание на неточности во время выступления российского диктатора. В частности, Путин похвастался, что российская армия в последнее время захватила в Украине почти "две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров", тогда как площадь Украины в ее международно признанных границах составляет примерно 603,6 тысячи кв. км. В статье отмечается, что глава Кремля приписал своей армии захват территории, которая более чем в 4 раза превышает размеры Украины. В The Moscow Times, в расшифровке на сайте Кремля из цитаты Путина убрали слово "тысяч", оставив "2440 квадратных километров".

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