Война Трампа, а не Байдена: Лавров обиделся на президента США

В Москве разочаровались в Трампе, который так и не помог принудить Украину к капитуляции.

Российская агрессия против Украины - это не только "война Байдена", но и "война Трампа". Об этом заявивл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистам.

Так российский дипломат отметил, что за прошлый год между Москвой и Вашингтоном состоялось множество контактов в разных форматах, в том числе на уровне глав государств. И в Кремле считали, что Белый дом является их единомышленником в вопросах российской агрессии против Украины.

"Нам все время говорили наши коллеги, и Дональд Трамп подчеркивал публично: "Если бы я был президентом, войны на Украине бы не было. Это война Байдена, она никому не нужна, гибнут люди" и так далее", - подчеркнул Лавров.

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Однако недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США поддерживают Украину, по мнению Лаврова, свидетельствует о том, что "война Байдена стала войной Трампа".

"Тем более, у них, знаете, в Пентагоне есть бюджет, и вот там раздел о поддержке Украины по линии Пентагона", - добавил глава МИД РФ.

Украина и США: последние новости

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что главным препятствием на пути к миру в Украине является нежелание сторон, особенно России, идти на необходимые компромиссы.

Вместе с тем Рубио прямо признал, что США не являются нейтральным посредником, поскольку открыто поддерживают Украину оружием и санкциями против России, но готовы и дальше играть активную роль в достижении мира.

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