В Севастополе начали ограничивать продажу еды 'в одни руки', - СМИ

Россия не может обеспечить продовольствием оккупированные территории.

На оккупированных территориях ухудшается ситуация со снабжением на фоне ударов ВСУ по логистике российской армии. В частности начали ограничивать продажу продуктов питания населению, сообщает The Moscow Times.

"Проблемы со снабжением Крыма, возникшие после украинских ударов по логистике, нефтяной инфраструктуре и приведшие к топливному кризису, похоже, начали влиять на розничную торговлю. В Севастополе появились ограничения на продажу ряда продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

Издание ссылается на видео в соцметях, где покупатели показывают обстановку в севастопольском супермаркете "Добрострой". Хотя визуально на полках дефицита продуктов не заметно, покупателям уже запрещают брать более трех бутылок растительного масла и трех пачек макарон в одни руки,

Видео дня

Как пишет The Moscow Times, еще с 22 мая в Севастополе действуют ограничения на продажу бензина (максимум 20 литров на одну машину), а позднее оккупанты и вовсе заявили, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 просто закончился. В начале июня "гауляйтер" города Михаил Развозжаев объявил о прекращении свободной продажи бензина на большинстве заправок.

Логистический локдаун для оккупантов

Как писал УНИАН, в конце мая министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске программы "Логистический локдаун", направленной на масштабирование ударов средней дальности по российскому тылу и нарушение логистики оккупантов.

По оценке Института изучения войны, украинские силы значительно усилили удары средней дальности по российской логистике, установив огневой контроль над рядом оккупированных городов Луганщины и нанося удары по ж/д-составам, технике и транспортным маршрутам врага. Аналитики отмечают, что эти атаки уже привели к логистическим трудностям для российских войск не только на юге Украины, но и в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, замедляя продвижение оккупантов.

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