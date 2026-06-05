Набирает популярность 'омолаживающий' кофе: названа необычная добавка к напитку

Добавка легко растворяется в горячем напитке, практически не изменяя его вкус или аромат.

Все чаще в классический черный кофе добавляют ингредиенты для поддержания здоровья и красоты. Одной из популярных тенденций последних месяцев стало добавление в кофе коллагена.

Сторонники этого подхода утверждают, что напиток не только бодрит, но и помогает ухаживать за кожей, волосами, ногтями и суставами. Действительно ли работает "омолаживающий кофе" с коллагеном, рассказало издание Zdrowie.interia.pl.

Отмечается, что коллагеновый кофе – это просто кофе с добавлением гидролизованного коллагенового порошка. Добавка легко растворяется в горячем напитке, существенно не изменяя его вкус или аромат.

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"Популярность этой тенденции обусловлена, главным образом, растущим интересом к здоровому старению. Многие люди ищут простые способы поддерживать свою кожу изнутри, и добавление порции коллагена в их ежедневный кофе кажется удобным решением", – пояснили в издании.

Что такое коллаген

Коллаген – важнейший структурный белок в организме человека. Он является основным строительным блоком кожи, костей, хрящей, сухожилий, связок и кровеносных сосудов. Он отвечает за эластичность, прочность и надлежащую регенерацию тканей, отмечается в статье.

"Проблема заключается в том, что выработка коллагена постепенно снижается с возрастом. Считается, что этот процесс начинается примерно в 25 лет. Это может привести к появлению морщин, потере упругости кожи и повышенной склонности к болям в суставах", – говорится в материале.

Как работает коллаген в кофе

Как отмечается, в напитки добавляют гидролизат коллагена – коллаген, расщепленный на более мелкие пептиды. Это облегчает его переваривание и усвоение организмом. После употребления коллагеновые пептиды попадают в кровь и могут поддерживать регенеративные процессы в различных тканях.

Исследования показывают, что регулярное употребление коллагена может улучшить увлажнение и эластичность кожи, способствовать уменьшению мелких морщин, благотворно влиять на состояние волос и ногтей, поддерживать функционирование суставов и хрящей, способствовать регенерации после физических нагрузок.

"Однако стоит помнить, что эффект не проявляется через несколько дней. Обычно первые заметные результаты наблюдаются после нескольких недель или месяцев регулярного использования", – предупредили в издании.

Усиливает ли кофе действие коллагена

В статье утверждается, что сам по себе кофе не делает коллаген более эффективным: нет научных доказательств того, что кофеин повышает эффективность коллагеновых добавок.

"Популярность этой комбинации обусловлена главным образом ее удобством. Если вы пьете кофе ежедневно, вам легче помнить о регулярном приеме добавки", - отмечали авторы.

Они также подчеркнули важный момент: очень высокие температуры могут влиять на структуру некоторых питательных веществ, поэтому рекомендуется добавлять коллаген в кофе вскоре после заваривания, когда напиток уже не кипит.

Как повысить эффективность коллагена

Чтобы получить наилучшие результаты, нужно поддерживать выработку коллагена организмом, говорится в статье. Ключевую роль в этом играет витамин С. Он необходим для правильного синтеза коллагеновых волокон. Поэтому рацион должен быть богат такими продуктами, как перец, цитрусовые, петрушка, киви, клубника, черная смородина.

"Также важны достаточное количество белка, регулярная физическая активность, сон и отказ от курения, которое ускоряет деградацию коллагена в организме", – предупредили в издании.

Кому принимать коллагеновые добавки

Отмечается, что коллаген не является обязательной добавкой для всех, однако есть группы людей, которым его употребление может быть особенно полезно.

Во-первых, это люди старше 25 лет. Естественная выработка коллагена у них уже постепенно снижается. Во-вторых, это физически активные люди – спортсмены и те, кто регулярно занимается спортом. У них создается большая нагрузка на суставы, связки и сухожилия, поэтому коллаген может способствовать регенерации тканей опорно-двигательного аппарата.

Также издание советует подумать о приеме коллагена пенсионерам, ведь с возрастом потеря коллагена становится более выраженной, что влияет как на внешний вид кожи, так и на функцию суставов. Кроме того, потребность в дополнительном коллагене, вероятно, есть и у людей с проблемами кожи.

Кофе – это хорошо, но нельзя забывать и о рационе

В статье подчеркнули, что даже самая лучшая добавка не компенсирует дефицит, возникающий в результате неправильного питания. Эксперты говорят, что основы ухода за кожей и здорового старения включают сбалансированное питание, достаточное увлажнение, физическую активность и защиту от чрезмерного ультрафиолетового излучения.

"Хотя термин "омолаживающий кофе" звучит впечатляюще, стоит полагаться на здравый смысл. Добавление коллагена само по себе не остановит процесс старения, но может помочь организму поддерживать здоровье кожи и суставов. Самым большим преимуществом этого решения является его простота – всего одна чайная ложка порошка, добавленная в ваш любимый кофе", – подытожили в статье.

Ранее УНИАН писал о том, что добавить в кофе, чтобы энергия держалась дольше. Отмечалось, что существует простой способ сделать действие кофеина более длительным и мягким для организма. Для этого достаточно добавить в кофе чайную ложку какао. Такое сочетание не только улучшит концентрацию, но и поможет поддерживать стабильный уровень энергии.

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