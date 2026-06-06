Чехия хочет транспортировать азербайджанский газ и нефть через Украину

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что спрашивал Зеленского, разрешит ли Украина транзит азербайджанской нефти и газа через свою территорию.

Чешская Республика стремится обеспечить транспортировку азербайджанского газа и нефти через Украину, заявил в Черногории в ответ на вопрос азербайджанских журналистов премьер-министр Андрей Бабиш, сообщает Ceske Noviny.

По словам премьера, транзит азербайджанского газа был одной из тем его майской встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Армении.

В статье рассказывается, что оба государственных деятеля провели переговоры накануне майского саммита Европейского политического сообщества (EPC), в котором они приняли участие.

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"Я спросил президента Зеленского, разрешит ли Украина транзит азербайджанской нефти и газа через свою территорию. Он ответил, что это возможно", – рассказал журналистам Бабиш.

Издание отмечает, что в мае Зеленский назвал встречу с Бабишем продуктивной.

"Существует реальный потенциал для углубления нашего сотрудничества", – написал тогда украинский лидер в соцсети X.

В своем посте Зеленский, среди прочего, поблагодарил чехов за искреннюю поддержку Украины.

Бабиш добавил, что Прага должна выполнить все соглашения с Азербайджаном по поставкам газа. По его словам, Азербайджан в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков нефти в Чехию.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Чехия заинтересованы в расширении экономических связей и также ведут переговоры о создании совместных предприятий.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек еще в апреле во время визита в Азербайджан заявил, что Чешская Республика намерена ежегодно закупать два миллиарда кубометров газа из Азербайджана.

По словам Гавличека, поставки могут начаться между 2028 и 2029 годами. Соглашение пока не подписано, но, как он отметил, контракт обещан, и дело идет по очень хорошему пути.

Премьер-министр Бабиш незадолго до этого заявил, что поставки газа стремится обеспечить компания ČEZ.

После майской встречи Бабиш заявил, что во время встречи с Зеленским он интересовался вопросами энергетики, которые являются для него приоритетными.

"Словаки обратились к нам с просьбой как-то помочь с реверсным режимом нефтепровода "Дружба", что, конечно, было бы технически сложным и заняло бы год", – сказал тогда премьер-министр Чехии.

Указывается, что Венгрия и Словакия – последние страны ЕС, зависимые от российской нефти и газа. Европейский Союз пытается полностью прекратить импорт нефти и природного газа из России к концу 2027 года, чтобы не помогать Москве в финансировании войны.

Издание объясняет, что наибольшие доходы российского бюджета приносят именно продажа нефти и газа. В феврале 2022 года Россия начала военное вторжение в Украину.

В публикации рассказывается, что двусторонние переговоры Бабиша с Зеленским в Ереване стали их первой встречей со времени возвращения Бабиша на пост главы чешского правительства в декабре прошлого года. Последний раз он встречался с главой украинского государства в 2019 году в Киеве, то есть еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Российская нефть: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский Союз может временно разморозить ценовое ограничение на российскую нефть из-за продолжения войны на Ближнем Востоке. В 2025 году ЕС ввел механизм, который обеспечивает автоматический пересмотр ценового ограничения каждые шесть месяцев на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки "Урал". Отмечается, что в настоящее время ценовой порог составляет 44,10 долларов за баррель, и его пересмотр запланирован на конец лета. Согласно этому ограничению, европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, продаваемой по цене, превышающей установленный порог.

Также мы писали, что по данным Bloomberg, объемы поставок "черного золота" из РФ остаются на уровне, близком к самому высокому за этот год из-за войны на Ближнем Востоке. Приводятся данные, что за период с 18 по 24 мая РФ отгружала в среднем 3,66 млн баррелей нефти в сутки против 3,65 млн баррелей за период с 19 апреля по 17 мая. Примечательно, что львиная доля российской нефти традиционно отгружается в страны Азии. В целом, за период с 26 апреля по 24 мая, РФ экспортировала в страны Азии в среднем 3,47 млн баррелей нефти в сутки.

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