В Испании произошла четвертая железнодорожная авария за последние 5 дней, - СМИ

Пригородный поезд зацепился за строительный кран, пострадали четыре человека.

В испанском регионе Мурсия произошел железнодорожный инцидент. Это уже четвертая железнодорожная авария в Испании, начиная с 18 января, сообщает Sky News.

Как отмечается в публикации, службы экстренной помощи региона Мурсия сообщили, что четыре человека получили легкие травмы в результате инцидента вблизи портового города Картахена. После столкновения поезд устоял на рельсах. Инцидент произошел около полудня, а около 13:30 по местному времени движение на линии было восстановлено.

Между тем испанский железнодорожный оператор Adif сообщил в соцсети X, что движение на этой линии было прервано из-за "попадания крана, не принадлежащего железной дороге, на рельсы".

В то же время отмечается, что это уже четвертый такой инцидент в Испании с воскресенья, 18 января, когда в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 43 человека, более 150 человек получили ранения. Тогда поезд с 289 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался во встречный поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву, с примерно 200 людьми.

Во вторник, через два дня после инцидента в Андалусии, пригородный поезд сошел с рельсов после того, как на пути из-за сильного дождя вблизи города Барселона обрушилась подпорная стена. В инциденте погиб машинист поезда, а четверо пассажиров получили серьезные ранения. В тот же день произошла авария на железной дороге и в северо-восточном регионе Каталонии.

В ответ на второй и третий инциденты крупнейший профсоюз машинистов Испании объявил трехдневную общенациональную забастовку, которая должна начаться 9 февраля.

Объявляя о забастовке, профсоюз SEMAF заявил: "Серьезные аварии в Адамуге и Гелиде, обе с жертвами, являются переломным моментом. Мы требуем принять меры для обеспечения безопасности на железной дороге".

Также профсоюзы железнодорожников будут требовать привлечь к уголовной ответственности "тех, кто отвечает за обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры".

Другие инциденты на железной дороге в последнее время

Как сообщал УНИАН, в последние дни прошлого года из-за снегопадов и аварии на железной дороге было затруднено движение поездов в Польше. Авария на железной дороге в Прушково и сложные погодные условия заставили пассажиров смириться с отменой поездов и длительными задержками. Более часа простояли 16 поездов.

А в ноябре прошлого года также в Польше диверсанты повредили участок железной дороги, ведущий в Украину. Как сообщил тогда премьер-министр Польши Дональд Туск, инцидент произошел на участке железнодорожного полотна в Мазовецком воеводстве, соединяющем Варшаву со станцией Дорогуск на границе с Украиной. Повреждения были зафиксированы 16 ноября. Польский премьер не исключил, что путь был поврежден в результате диверсии.

Также в конце декабря прошлого года в результате аварии и обесточивания железнодорожной линии в туннеле, соединяющем Европейский континент и Великобританию, было отменено движение поездов между Лондоном и Брюсселем. "Из-за проблемы с электроснабжением и неисправного поезда "Le Shuttle" туннель пока закрыт. К сожалению, это означает, что сегодня мы вынуждены приостановить все услуги до дальнейшего уведомления", - заявили 30 декабря 2025 года представители международного высокоскоростного железнодорожного сервиса "Eurostar".

