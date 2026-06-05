Застройщики-друзья Путина уничтожают исторический памятник в Балаклаве, – расследование

Оккупационные власти Крыма упрощают условия для строительства непосредственно на археологических объектах.

В оккупированном россиянами Крыму вблизи Балаклавы упрощаются условия для застройки. В частности, вблизи старинной средневековой крепости олигархи Ротенберги строят огромные отели, говорится в расследовании Центра журналистских расследований.

Отмечается, что застройка коснется более чем 30 объектов культурного наследия. Журналисты рассказали, что вокруг набережных Балаклавы сносят исторические здания. При этом первые разрешения на застройку Балаклавской бухты компании братьев-олигархов Роттенбергов (Аркадия и Борис Роттенберги считаются ближайшими друзьями российского диктатора Владимира Путина) получили в 2020 году, обещая при этом сохранить объекты культурного наследия. Но в апреле этого года жителям показали реальный план застройки. Он включает два крупных гостиничных комплекса в центре бухты, подступающих к самой воде.

Как рассказала журналистам старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко, согласно проекту застройки бухты, отели будут расположены по всему побережью – в допустимых и недопустимых для этого местах: "Планируется строительство отелей на археологических памятниках, на месте разрушенных усадеб, на пустырях и вместо скверов. Таким образом город превращается в гостиничный центр высшего класса – это должны быть 4-звездочные отели с соответствующей инфраструктурой". Она добавила, что исторический ландшафт полностью нивелируется.

Видео дня

Авторы установили, что уже сейчас строительные площадки упираются в подножие горы, на которой расположена средневековая крепость Чембало. Как памятник архитектуры она охраняется украинским законодательством. Также строительство ведется вблизи другого памятника – дома городского головы Михайли. "Чтобы начать строительство, нужно было "откусить" часть территории крепости Чембало. Оккупационные власти заказали исследование участка компании из Липецка, которая за два месяца провела раскопки и представила заключение, что участок исследован и может быть переведен в хозяйственную деятельность", – говорится в расследовании. Эвелина Кравченко называет выводы экспертизы преступлением, поскольку, в частности, коммуникации будут проходить по археологическому памятнику.

Также компании Ротенбергов исключили несколько выдающихся памятников из российского перечня исторического наследия и охраняемых объектов. Однако эти памятники по-прежнему охраняются украинским законодательством. Поэтому их застройка станет еще одним эпизодом российских военных преступлений в оккупированном Крыму.

Как Россия разрушает исторический Крым

Напомним, что средневековая крепость Чембало, как и крепость Каламита, входит в состав Национального заповедника "Херсонес Таврический". Также в состав заповедника входит древнее городище и участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры"). В 2013 году Херсонес Таврический был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Как писал УНИАН, российские оккупанты разграбили музей-заповедник Херсонес Таврический на территории Крыма. Оттуда вывезли, в частности, золото Византии. Из музея-заповедника оккупанты также похитили древние изделия из кости, глины и других материалов. Кроме того, на территории Херсонеса россияне продолжают проводить преступные археологические раскопки.

Вас также могут заинтересовать новости: