Как очистить кэш на Android: 30-секундная процедура, которую стоит делать всем

Со временем любой смартфон начинает работать медленнее, а память устройства заполняется. Одной из самых частых причин этого является накопленный кэш.

Пока Google готовит выпуск Android 17, многие пользователи задумываются, как подготовить свои устройства к обновлению. Другие же просто замечают, что телефон начинает работать медленнее и нуждается в "очистке" еще до установки новой версии системы.

Одно из самых простых и эффективных решений – очистка кэша. Эта процедура позволяет освободить память и устранить небольшие сбои в работе приложений – без необходимости менять устройство или сбрасывать его до заводских настроек, пишет ZDNET.

Со временем кэшированные данные накапливаются, устаревают или даже повреждаются. Перезагрузка помогает частично, однако точечная очистка кэша остается самым быстрым способом устранить торможения и нестабильную работу приложений.

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Как очистить кэш на Android

На Android кэш очищается отдельно для каждого приложения. Это может занять немного времени, но помогает избежать потери данных и лишних проблем с системой.

Чтобы узнать, какие утилиты занимают больше всего места и очистить их кэш, откройте "Настройки", перейдите в "Память" (или "Хранилище") и нажмите "Приложения".

Далее выберите нужное приложение и откройте его параметры хранения. Затем нажмите "Очистить кэш" (Clear cache)

Важно: не выбирайте "Очистить данные" (Clear storage), если только не хотите полностью сбросить приложение. Это удалит все данные и настройки.

Также рекомендуется избегать очистки системных приложений, например сервисов Google.

Повторите процедуру для приложений, которые занимают больше всего памяти. Как правило, это соцсети, мессенджеры и другие сервисы, активно использующие медиафайлы. Например, Х может занимать более 1 ГБ данных.

Конечно, нельзя забывать о веб-браузерах. Они являются одними из главных накопителей кэша. Для его очистки в Chrome, Edge, Brave и других:

Откройте браузер.

Нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу.

Перейдите "История" → "Удалить данные просмотра".

Уточните временной диапазон и отметьте кешированные файлы и изображения.

Подтвердите удаление.

После очистки кэша приложений и браузера рекомендуется перезапустить смартфон. Перезапуск помогает очистить временные системные файлы и часто сразу улучшает производительность.

Обычно достаточно делать это раз в несколько месяцев или когда устройство начинает заметно тормозить.

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