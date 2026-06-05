'Вызывает протест': вице-премьер Польши обратился к Украине из-за подразделения 'Героев УПА'

Косиняк-Камыш отметил, что дружба и добрые отношения между нашими народами "требуют правды".

Решение о присвоении одному из украинских подразделений имени "Героев УПА" для поляков является неприемлемым. Об этом на своей странице в Х написал Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер-министр и министр обороны Польши.

Он отметил, что это его призыв к властям и народу Украины в связи с присвоением одному из украинских подразделений имени "Героев УПА".

"Для нас, поляков, это решение неприемлемо. Оно вызывает глубокую боль, тревогу и протест", – подчеркнул чиновник.

Видео дня

Косиняк-Камыш добавил, что Украина сегодня борется за защиту своего государства, а также за безопасность Польши и всей Европы.

"Мы должны строить будущее, ценивая героизм тех, кто борется сегодня. Дружба и добрые отношения между нашими народами требуют правды", – написал он.

Видеообращение польского министра

Министр также добавил к посту видеообращение. В нем он, в частности, говорит, что в Польше понимают, что "для части украинцев УПА может восприниматься через призму борьбы против советского гнета".

"Мы понимаем народ, который сегодня защищается от российского империализма, ищет символы мужества и непоколебимости", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что призывает власти Украины пересмотреть это решение и найти такую форму чествования современных украинских военных, которая "не затронет память о польских жертвах".

"Речь идет не об унижении Украины. Речь идет о проявлении зрелости, ответственности и уважения к народу, который в самый тяжелый момент поддержал Украину", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Что предшествовало этому заявлению

Как сообщал УНИАН, недавно в Украине перезахоронили останки главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии.

После этого президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В то же время это решение Зеленского вызвало возмущение в Польше.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что украинские защитники сделали выбор, чтобы их подразделение получило именно такое название.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает решение Зеленского ошибочным. Он выразил надежду, что Украина сможет найти "определенный способ исправить эту ошибку".

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