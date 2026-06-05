Загадочную страну в Центральной Америке признали лучшим местом для соло-туристок в 2026 году

Всего в рейтинг попали полтора десятка направлений по всему миру.

Коста-Рику назвали лучшей страной в 2026 году для женщин-туристок, путешествующих в одиночку.

К такому выводу пришла команда Time Out, опросив местных экспертов и тщательно проанализировав каждое направление.

"Коста-Рика, известная своими обширными тропическими лесами, райскими пляжами и разнообразной дикой природой (речь идет почти о 5% видов животных в мире), должна быть в поле зрения любого путешественника-одиночки, увлеченного природой. Это небольшая, но могучая страна, которая отлично подойдет как молодым исследователям, стремящимся следовать проторенным туристическим маршрутам, так и более опытным путешественникам, желающим отправиться в дикую природу", – отметила британский автор издания Лив Лефтвич.

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При этом она отмечает, что в отличие от шумного тихоокеанского побережья, карибская часть страны обладает непринужденным очарованием: пальмовые побережья, густые облачные леса, яркие коралловые рифы и, конечно же, обилие животных (ленивцы, ревуны, игуаны и туканы – это лишь некоторые из существ, которых ей удалось увидеть во время своей последней поездки в Коста-Рику).

15 лучших стран мира для женщин-туристок в 2026 году

Всего в рейтинг попали полтора десятка направлений по всему миру. При этом эксперты также определили тип туристов, которому подойдет каждое из них.

Коста-Рика: для любителей активного отдыха. Франция: для романтизация жизни. Филиппины: для пляжного отдыха и путешествия по островам. Англия: для эксцентричного отдыха. Швеция: для беззаботного образа жизни. Япония: для начинающих путешественников-одиночек. Греция: для любителей мюзикла Mamma Mia. Новая Зеландия: для непревзойденного разнообразия. Ирландия: для наслаждения зеленью. Вьетнам: для исследования протоптанных троп и отличной еды. Португалия: для поиска друзей-единомышленников. Чехия: для первого соло-путешествия. Гватемала: для бюджетного отдыха. Австралия: для любителей четкого планирования на отдыхе. Шри-Ланка: для более длительных сольных поездок.

Советы соло-туристкам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее бывалая соло-туристка Эшли Пробст поделилась шестью хитростями, благодаря которым ей удается оставаться в безопасности, находить общение и сохранять рассудок в путешествиях.

В свою очередь опытная соло-туристка Моника Роамс поделилась тремя гениальными лайфхаками, как женщинам на отдыхе отпугнуть нежелательных ухажеров.

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