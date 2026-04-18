Цены на билеты на поезда будут считать по новому: каких вагонов это коснется

Изменения в ценообразовании вступают в силу уже через неделю.

Продажа железнодорожных билетов в Украине по новой системе динамического ценообразования начнется 25 апреля. Соответствующий приказ прошел общественное обсуждение и вступает в силу, сообщает "Укрзализныця".

Теперь цена на билеты на поезд будет зависеть от:

сезона – будет 16 зон сезонности, дороже всего в августе;

дня недели – во вторник и среду дешевле, в пятницу и воскресенье – дороже;

своевременности покупки – чем меньше дней до отправления поезда, тем дороже;

заполненности маршрута – чем меньше пассажиров, тем дешевле.

Впрочем, полноценное внедрение последнего пункта еще требует доработки.

Видео дня

Важно отметить, что новая система ценообразования на билеты будет действовать только для вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении – то есть, на билеты в премиум-сегменте. Стоимость билетов 2-го класса, а также в купейные и плацкартные вагоны остается без изменений, как и раньше – с 2021 года.

Также будут проиндексированы ориентировочно на 20% тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов. Новые цены на билеты ждут пассажиров уже с сегодняшнего дня, 18 апреля.

Система динамического ценообразования призвана разгрузить маршруты в пиковые сезоны и в целом соответствует мировой практике, добавили в "Укрзализныце".

Изменения в работе "Укрзализныци" – главное

Система динамического ценообразования была представлена главой "Укрзализныци" Александром Перцовским в начале февраля. Тогда руководитель заверил, что ее внедрение поможет сделать некоторые билеты даже дешевле, чем раньше, и объяснил детали реформы.

Также "Укрзализныця" анонсирует изменения в правилах возврата билетов. Сдавать их нужно за 15 дней до отправления, чтобы получить деньги обратно в полном объеме. В худшем случае можно потерять до 70% стоимости билета.

