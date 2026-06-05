Путин бросает под Гуляйполе свежих, более подготовленных штурмовиков, – Волошин

По словам военного, огневая поддержка штурмовых действий противника усилилась.

На юге россияне провалили дедлайны по захвату населенных пунктов, но сейчас перед врагом поставлены новые сроки для захвата украинской территории на юге. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его данным, новые сроки, вероятно, связаны с тем, что диктатор Владимир Путин недавно заявил о якобы захвате значительной части Запорожья.

"Путин заявил, что он захватил уже 80 процентов Запорожской области. Конечно, это неправда. Это какие-то авансы и его "хотелки"… Поэтому, бросая новые подразделения, им ставят новые задачи, такие дедлайны. И они будут пытаться их выполнять, активизируя свою штурмовую деятельность, огневую деятельность и вообще активизируя фронт", – заявил Волошин.

Он отметил, что давление противника усиливается: "В течение последней недели или десяти дней противник ежедневно проводит не менее 50 боевых столкновений. Именно столько зафиксировано за последние сутки. Это довольно большое количество, если сравнивать, например, с ситуацией две недели назад, когда было 35–36 столкновений".

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По словам спикера, также значительно возросло количество артиллерийских обстрелов – если раньше было около 350, то сейчас – полтысячи ежедневно. Кроме того, за прошедшие сутки противник применил 2318 дронов-камикадзе различных модификаций (ранее было до 1800), осуществил 218 сбросов с БПЛА, использовав 234 боеприпаса.

"Все это наводит на мысль о том, что противник будет наращивать боевую активность на наших южных направлениях… Например, на Гуляйпольском направлении – постоянные штурмовые действия на нескольких участках фронта", – сказал Волошин.

В частности, на Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 37 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Варваровки, Святопетровки, Железнодорожного и в сторону Приволья, Рождественки, Воздвижковки, Нового Запорожья, Косовцевого, Цветкового, Староукраинки, Криничного, Гуляйпольского, Чаривного.

"По данным нашей разведки, противником были установлены определенные сроки – чтобы он захватил определенные населенные пункты. Он не выполнил эти сроки и сейчас активно пытается зайти в эти населенные пункты и захватить нашу территорию", – сказал спикер.

Он отметил, что новые подразделения противника, которые заходят, в частности, на Гуляйпольское направление, отличаются от предыдущих. Это солдаты, которых подготовили к боевым действиям в соответствующих условиях – с учетом определенного участка фронта. То есть, уточнил Волошин, это "не просто мобилизованные, которым дали в руки оружие".

"Кроме того, значительно увеличилась огневая поддержка этих штурмовых действий… Изменилась тактика авиационных ударов, россияне массированно бьют по позициям, где затем будут осуществлять штурмовые действия. Кроме того, штурмовики, которые идут дальше, по данным разведки, получили на вооружение немалое количество легкомоторной техники – мотоциклов и квадроциклов, которую будут применять во время штурмов", – рассказал Волошин.

Также, отметил он, противник пытается активизироваться на Александровском направлении, где ВСУ ранее перехватили инициативу. В частности, 90-я танковая дивизия вооруженных сил РФ перебрасывает сюда дополнительные артиллерийские подразделения, чтобы усилить свою оборону.

Бои под Гуляйполем - последние новости

Как писал УНИАН, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что российское командование ставило задачу до конца мая захватить ряд населенных пунктов, в частности Гуляйпольское и Железнодорожное, а также выйти в направлении Верхней Терсы. Врагу не удалось реализовать эти планы. Однако интенсивность атак не уменьшается. Наиболее активные боевые действия фиксируются к юго-западу и северу от Гуляйполя.

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