Как очистить герметик в ванной от плесени: эксперты раскрыли эффективные методы

Плесень в ванной - распространенное явление.

Дверь душевой кабины, пол, стены и сантехника могут быть идеально чистыми, однако герметик, покрытый плесенью, может испортить впечатление от душа. Если он выглядит не очень чисто, то издание Southern Living рассказало, как избавиться от плесени и грибка на нем.

Как часто чистить герметик?

Эксперты советуют во время регулярной еженедельной уборки ванной комнаты и кухни не забывать чистить все поверхности, на которые нанесен герметик. Каждую неделю следует опрыскивать герметик смесью уксуса и воды в равных пропорциях, чтобы предотвратить размножение спор плесени.

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"Каждый месяц или два следует проводить глубокую уборку этих участков. Это также хорошее время для проверки состояния герметика. Обычно герметик заменяют каждые три-пять лет, в зависимости от того, как часто используют ванну или раковину", - отмечается в материале.

Что вам понадобится:

белый уксус;

распылитель;

пищевая сода;

небольшая миска;

теплая вода;

старая зубная щетка или щетка для чистки с мягкой щетиной;

перекись водорода (по желанию);

чистые тряпки.

Как очистить герметик уксусом и пищевой содой?

Сначала нужно налить уксус в распылитель и опрыскать поверхность герметика, чтобы полностью ее покрыть. Оставьте на 15-30 минут, чтобы разложить и уничтожить плесень или грибок.

Смешайте пищевую соду с теплой водой в миске, чтобы образовалась паста, а затем нанесите ее на герметик. Используйте старую зубную щетку или щетку для чистки с мягкой щетиной, чтобы почистить герметик, не забывая о труднодоступных углах и краях. Тщательно смойте герметик, а затем вытрите насухо чистой тряпкой", - добавили в материале.

Удаление пятен с герметика с помощью перекиси водорода

Для того, чтобы удалить стойкие пятна от плесени и грибка, используйте перекись водорода. Налейте ее в пустую бутылку с распылителем и опрыскайте пораженный участок.

После чего оставьте на 15-30 минут, чтобы средство проникло в пятна. Аккуратно почистите пятно старой зубной щеткой или щеткой с мягкой щетиной. Промойте участок и полностью высушите его чистой тканью.

Другие советы экспертов

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