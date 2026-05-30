Адвокат пояснила, кто из мужчин не обязан проходить военно-медицинскую комиссию.

ВЛК (укр. "військово-лікарська комісія") – это специальный медицинский осмотр, который определяет пригодность военнообязанного мужчины к службе. Вопросы о его прохождении и сроке действия особенно актуальны во время войны. Адвокат Юлия Антонюк эксклюзивно для УНИАН рассказала, сколько действует ВЛК в военное время, что будет, если просрочить его решение, и кто из мужчин не обязан являться на осмотр.

Как часто нужно обновлять ВЛК в 2026 году

Во время военного положения для военнообязанных лиц законодательством закреплено, как часто нужно проходить ВЛК – мужчины обязаны раз в год являться на военно-медицинскую комиссию при наличии оснований.

Но есть нюанс – мужчина не обязан являться на комиссию, если ему не пришел вызов или направление. Поэтому момент, когда нужно идти на ВЛК, наступает с вручением лицу соответствующей повестки.

Как правило, обязанность пройти процедуру возникает после получения повесткиот ТЦК во время мобилизационных мероприятий, при необходимости повторного осмотра, а также в случае оформления на военную службу по контракту.

Что будет, если не проходить ВЛК раз в год

В пункте 22.10 Приказа Министерства обороны №402 указано, сколько действует ВЛК во время военного положения, а именно в течение 12 месяцев. Однако если мужчине не пришла повестка на военную комиссию, и сам он не пошел, то это не является нарушением правил воинского учета.

В том же случае, если человек не захотел получать направление на ВЛК, или не увидел повестку и не явился в ТЦК без уважительных причин, тогда да – это будет нарушением правил воинского учета, отмечает адвокат.

Это означает, что через 12 месяцев после получения заключения комиссия становится недействительной. Но если мужчина не получил повестку или в прошлом решении ВЛК не указана дата повторного осмотра, то военнообязанному можно не идти на осмотр. Старый документ просрочится, но человек ничего не нарушает.

В то же время могут быть другие нюансы относительно того, нужно ли проходить ВЛК каждый год – в частности, для "временно непригодных лиц", которые должны пройти повторный осмотр через 12 месяцев. Такой человек по истечении срока действия заключения обязан снова пройти военно-медицинскую комиссию.

Как часто нужно проходить ВЛК, если есть отсрочка или бронь

Военнообязанных, имеющих действующую бронь или оформленную отсрочку от мобилизации, как правило, не направляют на ВЛК в период действия такой отсрочки или брони. Само наличие такого статуса в большинстве случаев освобождает лицо от прохождения ВЛК.

То есть, если бронирование действительно в течение года, а отсрочка предоставлена на 3 года, и в течение этого периода лицо не проходило ВЛК, то это не является нарушением воинского учета.

В список тех, кому нужно проходить ВЛК в 2026 году, не входят также лица с инвалидностью, если у них надлежащим образом оформлены документы (эти лица имеют право на получение отсрочки). Согласно закону, их вообще не должны направлять на медосмотр для подтверждения уже установленного статуса лица с инвалидностью.

справка Юлия Антонюк Адвокат Юлия Антонюк - адвокат. Училась в Национальной академии внутренних дел на эксперта-криминалиста. После окончания вуза работала в Киеве следователем. Затем уволилась и пошла работать юристом. Впоследствии начала заниматься адвокатской деятельностью.

