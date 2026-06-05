NVIDIA возобновила работу над RTX 50 Super и расширила линейку еще одной картой

Ранее сообщалось, что из-за дефицита микросхем памяти GDDR7 выпуск супервидеокарт может быть отложен на неопределенный срок или вовсе отменен.

NVIDIA возобновила работу над видеокартами GeForce RTX 50 Super. Такой информацией поделился ресурс Videocardz. Инсайдер с ником MEGAsizeGPU тоже говорит, что проект "вернулся в график".

Ранее сообщалось, что из-за дефицита микросхем памяти GDDR7 выпуск супервидеокарт RTX 50-й линейки может быть отложен на неопределенный срок или вовсе отменен. Теперь разработка продолжена, хотя точных дат запуска пока нет – ориентир остается размытым до конца 2026 года.

Источники ранее говорили про три новые модели: RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super. Они предложат больше ядер CUDA и больше памяти по сравнению с обычными версиями. Так, RTX 5070 может перейти с 12 на 18 ГБ VRAM, а RTX 5070 Ti и RTX 5080 – с 16 на 24 ГБ.

Видео дня

По свежим утечкам, в обновленную линейку также войдет RTX 5060 с 12 ГБ видеопамяти вместо нынешних 8 ГБ. Прирост станет возможен благодаря использованию более емких микросхем GDDR7 емкостью 3 ГБ. Сейчас большинство видеокарт серии RTX 50 используют 2-гигабайтные модули GDDR7.

Источник также отмечает, что ситуация с доступностью памяти все еще непростая, но для NVIDIA это не станет проблемой. Корпорация упростит логистику для своих партнеров, поставляя им уже готовые комплекты графических процессоров и видеопамяти.

Напомним, в начале июня Nvidia представила линейку топовых ARM‑чипов, объединяющих процессор и видеокарту. Корпорация обещает производительность уровня RTX 5070 и автономность уровня MacBook.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. GeForce RTX 3060 все еще в топе, также пользователи активно обновляются до Windows 11 на фоне свежих апдейтов, ускоряющих систему.

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