Популярный европейский курорт удивил туристов ценами 2026 года

Похоже, в туристических странах инфляция работает по иным принципам, чем на остальной части континента.

Хорватия известна своими морскими и горными курортами высокого уровня по умеренной цене. По крайней мере, так было еще недавно. Однако в этом году страна, похоже, решила бросить вызов Мальдивам. Как пишет польское издание Onet, польские туристы, приехавшие на Адриатическое побережье в мае, были шокированы местными ценами.

Издание приводит рассказ женщины по имени Моника, которая приехала в Хорватию на майские праздники с мужем и двумя детьми. Раньше они регулярно отдыхали там, поэтому отлично ориентировались в местных ценах. Так, в 2025 году цены в хорватских супермаркетах почти не отличались от польских, да и в местных ресторанах удавалось питаться по приемлемым ценам.

В этом году ситуация изменилась.

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"Конечно, цены везде немного выше из года в год, в том числе и в Польше. Однако, как постоянные посетители Хорватии, в этом году мы были очень удивлены и разочарованы", – рассказала Моника.

По ее словам, цены в супермаркетах остались примерно на уровне польских, однако в заведениях общественного питания рост был ощутим. Семья старалась больше готовить самостоятельно, но все же посетила несколько ресторанов, в том числе то же место, где обедали в прошлом году. Сравнение меню показало значительное подорожание многих позиций.

Особенно поразили цены на морепродукты.

"В одном ресторане мидии стоили 23 евро, а кальмары с картошкой фри – колоссальные 25 евро. Цены везде были заоблачными", – пожаловалась туристка.

Обед для семьи из двух взрослых и двух детей в одном из ресторанов обошелся в 68,20 евро. В меню появились позиции, которые подорожали на 2–3 евро по сравнению с прошлым годом: рыбная тарелка, паста с креветками, салат с курицей или десерты.

Моника подчеркнула, что целью ее рассказа не является отпугнуть туристов от Хорватии. Она лишь хочет предупредить других, чтобы они учли это, планируя бюджет на отдых.

Как пишет Onet, в соцсетях туристы действительно активно обсуждают цены в Хорватии. Например, парковка в Дубровнике обойдется в 20 евро за час возле Старого города. Многие комментаторы жалуются на общий рост цен и переполненность, кто-то даже решил сменить направление отдыха на Италию или Албанию.

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