Умеет открывать окна и краны: в Японии умный медведь напал на четырех человек

Полиция и охотники пытаются найти хищника после серии нападений на территории офисного комплекса и фабрики.

В японской префектуре Фукусима разыскивают медведя, которого местные власти назвали "чрезвычайно умным", после того как животное напало на четырех человек, проникло в офисное здание и сбежало, открыв запертое окно, пишет The Mirror.

Инцидент произошел в Фукусиме, где полиция и охотники до сих пор пытаются найти хищника после серии нападений на территории офисного комплекса и фабрики.

Камеры наблюдения зафиксировали, как в среду медведь преследовал и атаковал сотрудника на парковке компании. Спасти мужчину удалось водителю автомобиля, который отпугнул животное, наехав прямо на него.

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После этого испуганный медведь забежал в соседнее офисное здание, где напал еще на одного мужчину, а впоследствии ранил еще двух человек.

Позже животное проникло на завод по производству электроники. Работники рассказали, что видели, как медведь лапами открыл кран и пил воду.

На место прибыли специально подготовленные службы со снотворными ружьями. У входа на фабрику установили четыре ловушки, однако сообразительный хищник избежал всех - он смог открыть запертое окно и сбежать. В местных СМИ опубликовали фото царапин вокруг замка.

Во время экстренной пресс-конференции в четверг представители властей Фукусимы заявили, что в медведя попали транквилизатором, но по неизвестным причинам препарат не подействовал.

"Этого медведя видели, когда он открывал кран, чтобы попить воды, а также, похоже, самостоятельно открыл запертое окно. Я считаю, что это был чрезвычайно умный медведь", - заявил мэр города Юки Баба.

К поискам привлекли правительственные службы, полицию, охотников и дроны, однако по состоянию на пятницу животное все еще находилось на свободе.

"Медведь был в возбужденном состоянии, поэтому ситуация была чрезвычайно сложной. Нам приходилось действовать очень осторожно, постоянно контролируя обстановку", - сказал Баба.

Вчера местные школы временно закрыли, однако в пятницу они уже возобновили работу. По данным СМИ, учителя принимают дополнительные меры безопасности и тщательно закрывают двери и окна на первых этажах.

За последний год в Японии медведи убили 13 человек, а количество серьезных нападений достигло рекордных 238 случаев, пишет издание. Эксперты связывают рост числа встреч людей с хищниками с изменениями климата, проблемами с пищевой базой животных и сокращением населения в сельских районах.

Недавно Япония даже изменила законодательство об использовании оружия, разрешив открывать огонь в жилых районах в чрезвычайных ситуациях из-за роста нападений медведей.

Впрочем, в данном случае огнестрельное оружие не применялось, поскольку на заводе, где скрывался медведь, хранились легковоспламеняющиеся материалы.

Нападения медведей в стране - что известно

Напомним, в прошлом году в Японии зафиксировали рекордное количество нападений медведей - по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили ранения за 8 месяцев. Больше всего инцидентов произошло в префектурах Акита и Иватэ, где животные заходили в деревни, магазины и даже в отели.

Из-за роста числа встреч с медведями японские туристические органы готовились защищать отдыхающих на курортах с горячими источниками.

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