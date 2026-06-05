В ПриватБанке произошел масштабный сбой: что известно

Сначала информация о сбое стала появляться в социальных сетях.

В работе мобильного приложения "Приват24" и сайта "ПриватБанка" в пятницу, 5 июня, произошел масштабный сбой. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Пользователи жаловались на проблемы при попытках войти в мобильное приложение, а также открыть сайт "ПриватБанка".

"Друзья, мы знаем, что сейчас есть сложности в работе "Приват24" и сайта банка. Уже работаем над тем, чтобы все снова было быстро и удобно. Спасибо за терпение – скоро все будет работать, как всегда", – отмечается в сообщении.

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По состоянию на 17:55 сервисы снова работают. Пользователи сообщают об устранении проблем с работой сайта и приложения от "ПриватБанка".

"Сервисы ПриватБанка снова работают. Работа стабилизируется. Отбили DDoS-атаку. Мы всегда быстро реагируем, чтобы вы могли пользоваться сервисом без задержек. Спасибо за понимание и за то, что вы с нами", – отметили в ПриватБанке.

Сложности в работе банков – последние новости

в начале июня в работе ряда цифровых сервисов по всему миру были зафиксированы масштабные сбои – сервисы работали нестабильно или с перебоями. В Украине сбой повлиял на работу ряда банковских сервисов и социальных сетей, среди которых были Monobank, ПриватБанк, Facebook, Viber и Twitch.

До этого, 11 мая в приложении "Приват24" произошел технический сбой, который вызвал проблемы с авторизацией и входом в систему.

Еще раньше в работе цифровых сервисов Sense Bank был зафиксирован масштабный сбой после российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Как сообщила пресс-служба банка, это было связано со сбоем в онлайн-инфраструктуре партнера финансового учреждения.

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