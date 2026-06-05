Сейчас у Трампа есть все шансы завершить войну в Украине, - обозреватель WP

Аналитик отметил, что сейчас Украина не просто выживает, а меняет арифметику войны.

Президент США Дональд Трамп сталкивается с резким падением рейтинга в своей стране. Также он не может справиться с войной, которую он развязал против Ирана.

Как пишет журналист и политический аналитик Фарид Закария в своей колонке для The Washington Post, у Трампа все еще есть шанс исправить свое положение. Для этого президенту США стоит завершить войну в Украине.

Закария считает, что в последние месяцы ход войны в Украине изменился так, что мир наконец-то стал возможным. По его словам, Трамп может воспользоваться этим.

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Аналитик отметил, что сейчас Украина не просто выживает, а меняет арифметику войны. Он подчеркнул, что ранее главным преимуществом РФ было то, что она могла воевать плохо, но выдерживать все связанные с этим издержки.

Закария подчеркнул, что РФ потеряла огромное количество человек в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Однако Москве удалось набрать еще больше людей, пополняя ряды своей армии более чем на 30 000 человек каждый месяц.

Украина меняет арифметику войны

По словам журналиста, сейчас Россия несет потери с такой скоростью, которая, похоже, превышает ее способность восполнять потери обученными войсками, отметил журналист. Аналитик добавил, что темпы продвижения РФ на фронте также сильно замедлились.

"По данным наблюдателей за ходом боевых действий, в мае Россия практически не завоевала территории и, возможно, даже потеряла часть позиций. Размер России, который когда-то был ее большим преимуществом, стал обузой: больше логистики, которую нужно защищать, больше целей, которые нужно оборонять, больше территории, уязвимой для атак", - подчеркнул Закария.

Кроме того, Украина создала мощную индустрию беспилотников, большая часть которой является отечественной. Также аналитик отметил, что украинские войска используют дроны и ракеты, чтобы нарушить работу российской логистики и командных пунктов в тылу.

Закария добавил, что пока нельзя сказать, что Украина может одержать безоговорочную победу в этой войне в ближайшем будущем. Однако динамика изменилась, а одной из ключевых причин этого изменения, по его словам, является Европа.

Аналитик отметил, что Украина в последние годы стала более вовлеченной в войну, так как США значительно сократили свою помощь Киеву. Он считает, что европейская помощь в настоящее время в значительной степени компенсировала крах американской поддержки.

Как Трамп может помочь добиться мира в Украине

Закария напомнил, что ранее Трамп послал российскому диктатору Владимиру Путину сомнительные сигналы, отчитывая президента Украины Владимира Зеленского и рассматривая уступки со стороны Украины как отправную точку для переговоров.

Однако, как считает аналитик, у Трампа все еще есть инструменты, которыми не обладает ни один европейский лидер. По его словам, президент США мог бы пригрозить возобновлением крупной американской военной помощи Украине, ужесточить санкции в отношении российской нефти и "теневого флота", а также ускорить продажу американского оружия странам НАТО для передачи Украине.

Закария подчеркнул, что в качестве следующего шага Трамп мог бы предложить Путину "выход" в виде мирного соглашения с Украиной. Он отметил, что частично пророссийская позиция президента США ставит его в выгодное положение для заключения такой сделки.

"Путин знает, что Трамп давно скептически относится к Киеву и проявляет снисходительность по отношению к Москве. Разумеется, чтобы украинцы и европейцы согласились на эту сделку, она должна быть серьезной. Украина должна быть готова уступить часть территории, но ее новые границы должны быть защищаемыми. Ей нужны реальные гарантии безопасности, которые закрепят Украину в Западе. Война идет не за Донбасс. Речь идет о том, останется ли Украина суверенной страной, свободной в выборе своего будущего", - написал аналитик.

Закария подчеркнул, что Путин был уверен в том, что Украина слаба, Запад устанет от войны. Однако обе эти теории рухнули, что дает Трампу шанс одержать большую победу в глазах американцев и всего мира.

"Это было бы настоящим достижением, а не фальшивым, инсценированным для фотосессии перемирием, подобным тем, что Трамп демонстрировал на Ближнем Востоке. Это была бы сделка, которую действительно можно было бы назвать исторической", - резюмировал аналитик.

Реакция Трампа на открытое письмо Зеленского Путину

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что поддерживает идею личной встречи лидеров двух стран.

Также Трамп отметил, что ожидает от Украины и России взаимных компромиссов для урегулирования войны. Он подчеркнул, что США приложили немало усилий, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.

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