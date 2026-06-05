Россия прячет стратегические самолеты А-50 в гражданских аэропортах Сибири, – аналитики

Это вызывает возмущение у руководителей аэропортов.

Для базирования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У Россия начала использовать гражданские аэропорты на территории Центрального военного округа, включающего территорию Урала и Сибири. Как пишут аналитики группы AviVector, проанализировавшие спутниковые снимки, самолеты часто меняют местоположение, чтобы избежать поражения.

По состоянию на 4 июня скопление самолетов ДРЛВ А-50У зафиксировали на авиабазе Иваново-Северный в Иванновской области. Это примерно в 700 км от границы Украины. Аналитики утверждают, что там находилось 8 самолетов А-50. Один самолет обнаружили на авиабазе Воркута-Советский в Республике Коми, примерно в 2300–2400 км от Украины.

Еще три самолета зафиксировали в гражданских аэропортах – в аэропорту Бегишево в Республике Татарстан, в аэропорту Челябинска и в аэропорту Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом ДРЛВ прибыл в аэропорт Челябинска между 1 и 2 июня 2026 года. Ранее там находились два А-50У.

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При этом военный портал "Милитарный" добавил, что в мае 2026 года на сайте крупнейшего аэропортового холдинга России "Аэропорты регионов" было опубликовано обращение от имени генерального директора компании Евгения Чудновского к российскому диктатору Владимиру Путину с жалобой на размещение военной техники в гражданских аэропортах. Чудновский утверждал, что российские силовые структуры самовольно захватывают гражданскую инфраструктуру и размещают военную технику, боевую авиацию и боеприпасы на территории гражданских аэропортов. Он также заявил о "тяжелой атмосфере страха" и систематическом давлении на сотрудников.

Как Россия потеряла стратегические самолеты во время операции "Паутина"

Напомним, что 1 июня прошлого года СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Уникальная спецоперация получила название "Паутина". Во время операции арендованные грузовики доставили дроны к местам базирования стратегической авиации РФ.

В ходе операции Украина поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, в частности Ту-95МС, Ту-22М3 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. В целом страна-агрессор могла потерять до трети боеспособного парка стратегических бомбардировщиков. Убытки в России оценили в сумму около 26,7 млн долларов.

После этого россияне начали искать способы спрятать самолеты, а также строить укрытия для тактической авиации – истребителей и бомбардировщиков. Также это заставило россиян оттянуть самолеты на сотни километров от украинской границы.

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