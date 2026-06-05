Летом украинцы покупают меньше молочки: эти продукты скоро подешевеют, – эксперт

Чтобы обеспечить сбыт товара, в магазинах его будут предлагать по более низкой цене.

В летний период покупатели в Украине будут уделять больше внимания сезонным овощам и фруктам, а не молочным продуктам. Поэтому сети проведут акции на жирные молочные продукты, чтобы удержать продажи, сообщила в беседе с УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

"Сезонно потребление молочных продуктов в летний период всегда снижается. За исключением белых сыров – сейчас салаты с сыром и зеленью стали очень популярными, поэтому этот продукт едят больше. А в целом, да, молочные продукты летом едят меньше", – говорит эксперт.

Дополнительным фактором снижения цены станет то, что Европа является одним из крупнейших экспортеров молочной продукции в страны Персидского залива. Сейчас эта продукция из-за войны президента США Дональда Трампа против Ирана не реализуется, а остается на складах.

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"Поэтому, опять же, масло будут производить еще больше, и еще больше его будет накапливаться на складах. Цены на него могут еще больше снизиться. Напомним: не столько в мае, сколько в апреле у нас было очень много акций в супермаркетах, связанных именно со сливочным маслом", – напоминает специалист.

При этом она отметила, что сети будут снижать цену не только на сливочное масло.

"Думаю, в июне мы снова будем видеть большое количество акций на жирные продукты – в частности, масло и сметану – для того, чтобы удержать реализацию", – прогнозирует Жупинас.

Молочная промышленность Украины – последние новости

Европа не только накапливает молочную продукцию на складах – она еще и активно поставляет ее на украинский рынок. Зарубежный сыр уже вытеснил отечественный с полок магазинов – следующим в очереди сейчас является украинское сливочное масло.

Глобальное перепроизводство молока продолжается уже несколько месяцев. Молочные фермы в Украине вынуждены продавать молоко-сырье дешевле его себестоимости.

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