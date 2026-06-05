Похоже на Марс: ученые выясняют, откуда взялась жизнь в кислотных озерах Испании

Водоемы под названием Филон Центро образовались на территории заброшенного горнодобывающего комплекса.

В Испании есть кислотные озера, в которых каким-то чудом выживают бактерии, приспособившиеся к жизни в экстремальных условиях. Сейчас ученые исследуют этот феномен.

Как сообщают в Национальном антарктическом научном центре, речь идет об озерах ярко-красного цвета, вода в которых представляет собой смесь сульфатов, железа, алюминия, марганца и меди. Эти водоемы под названием Филон Центро возникли на юго-западе Испании в пределах заброшенного горнодобывающего комплекса.

Необычные озера расположены в бассейне известной реки Рио-Тинто, что с испанского языка переводится как "окрашенная река", отмечают ученые. Говорят, что эти экосистемы похожи на окружающую среду на Марсе, ведь в обеих средах много железа, большие залежи метана и кислая среда.

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По словам ученых, если в прошлом на красной планете длительное время существовала жидкая вода, некоторые ее богатые железом поверхностные среды могли напоминать кислотные озера в бассейне реки Рио-Тинто.

"Именно поэтому такие экосистемы рассматривают как важные природные аналоги для астробиологических исследований и изучения возможностей существования жизни в экстремальных условиях. В озерах pH ≈ 2,5, что примерно соответствует кислотности уксуса или лимонного сока, а отсутствие кислорода в более глубоких слоях - условия, враждебные для большинства организмов. И все же здесь есть жизнь", - отмечают в центре.

Исследователи также объясняют, что объединяет фантастические испанские озера с Антарктикой. Это - экстремофильные бактерии. Они приспособлены к крайним условиям: кислой среде в Испании или низким температурам, дефициту питательных веществ и сильному УФ-излучению в ледяном регионе.

В красных водоемах украинская биолог Мария Павловская вместе с коллегами из Испании и Португалии отобрала образцы микроорганизмов для геномного анализа и культивирования. Уже в следующем сезоне иностранные партнеры планируют отбор проб антарктических "экстремалов" в районе украинской полярной станции "Академик Вернадский".

Как объясняют в центре, исследование преследует несколько целей: выяснить механизмы выживания и функционирования бактерий в экстремальных условиях; выявить перспективные микроорганизмы, способные синтезировать полезные соединения, и выращивать их для нужд человечества.

Во время полевого выезда в Испании ученые также протестировали прототип робота для отбора образцов в неблагоприятных средах. Отмечается, что аппарат успешно прошел испытания, впереди у него - проверка в Антарктике.

Другие исследования ученых

Напомним, за 17 лет массовая откачка подземных вод для нужд сельского хозяйства и городов привела к смещению полюса вращения Земли почти на метр.

Исследователи установили, что в период с 1993 по 2010 год человечество откачало из недр около 2150 гигатонн подземных вод, и это существенно повлияло на распределение массы на планете.

В частности, масштабное перемещение повлияло на вращение планеты. Когда подземные воды откачиваются из водоносных горизонтов и в конечном итоге попадают в океаны, происходит изменение распределения веса Земли.

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