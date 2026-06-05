Всего 7 дней: упражнение №1, которое заставит людей тянуться к вам

Этот простой прием помогает вызывать больше симпатии и доверия.

Тренер по знакомствам Эми Чан посоветовала упражнение, которое помогает наладить контакт с людьми так, что они начинают реагировать более позитивно, пишет CNBC.

Как отмечается, Чан дает своим клиентам различные советы и приемы, чтобы изменить их отношение к знакомствам и открыть их для любви. Она заметила, что люди могут быть замкнутыми, когда пытаются познакомиться со второй половинкой, например, на мероприятиях.

Среди упражнений, которые она предлагает, есть то, что она называет "семью днями зрительного контакта". Тренер подробно объяснила, как работает это упражнение и почему оно эффективно.

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По ее словам, упражнение простое: в течение этих семи дней, независимо от того, покупаете ли вы кофе и разговариваете с бариста или видите кого-то на улице, "вы устанавливаете зрительный контакт и удерживаете взгляд, пока человек его не отведет". Вы не должны пристально смотреть на человека – вы все еще смотрите на него обычным взглядом. Вы просто не отводите взгляд, пока он этого не сделает.

"Вы просто на 100% присутствуете. Идея в том, что человек, с которым я разговариваю, - самый важный человек в комнате", - отметила эксперт.

Как она объяснила, это упражнение работает по нескольким причинам:

Во-первых, приятно чувствовать, что все внимание собеседника сосредоточено на вас.

Во-вторых, это своего рода тренировочная площадка для более глубокой связи на свиданиях.

"Вы заметите, что люди начнут реагировать на вас более позитивно… Зрительный контакт - очень уязвимый, интимный жест… Если вы не можете этого сделать, как вы сможете развить тот уровень уязвимости и близости, которого вы действительно хотите?" - подчеркнула Чан.

Напомним, ранее психолог назвал 2 привычки, которые выдают по-настоящему верных партнеров.

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