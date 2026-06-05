Константиновку зачищают 'в режиме комната за комнатой', - военный эксперт

Отмечает, что небольшие группы противника проникают в город.

Российские группы не скоординированы вблизи Константиновки Донецкой области, поэтому нельзя говорить, что осуществлено окружение. Об этом в эфире телемарафона сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Он отметил, что россияне не пытаются штурмовать город в лоб, а применяют тактику флангового охвата. По его словам, небольшие вражеские группы находятся в городе, но уже есть опыт Купянска, где враг пытался проникать небольшими группами и закрепиться, но ему это не удалось, была проведена зачистка Силами обороны.

"Бои за Константиновку еще далеко не закончены, потому что наличие даже большого количества небольших пехотных групп, которые прячутся в подвалах, промзонах, пытаются соединиться, ищут пути снабжения, это автоматически не равнозначно окружению. Нашими военными проводятся зачистки и освобождается территория", – подчеркнул Кузан.

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При этом он добавил, что все очень сложно, поскольку приходится проводить операции "в режиме комната за комнатой", а это требует детального планирования.

По его словам, российские группы не скоординированы, поэтому нельзя говорить, что они осуществили окружение.

Кузан подчеркивает, что цель врага – охватить Константиновку. По его словам, город находится в невыгодном положении, так как расположен в низине, а враг наступает с возвышенностей. "Поэтому очень важно удерживать окрестности Часового Яра, чтобы не дать врагу возможности овладеть этими высотами", – добавил он.

Отмечает, что более четкая картина будет через несколько недель, а в настоящее время бои у Константиновки выполняют свою главную функцию – они "связывают" силы и резервы врага на этом участке фронта.

"Бои здесь характеризуются "узким горлышком", когда враг не может применить свои огромные резервы в условиях городских боев", – сказал Кузан.

Битва за Константиновку

Как сообщал УНИАН, на Константиновском направлении россияне штурмуют небольшими пехотными группами и на мотоциклах, одновременно увеличивая использование различных дронов.

Командир зенитно-ракетного дивизиона 44-й механизированной бригады с позывным Фешн отметил, что враг пытается некоторыми путями проникать в Константиновку, но его обнаруживают и уничтожают. По его словам, поскольку Константиновка расположена на направлении главного удара, то вражеские ДРГ не используются, а происходят пехотные штурмы, мотоштурмы, то есть "просто ломаются в Константиновку".

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