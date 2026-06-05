Аукцион № 74 'Украинское коллекционное искусство'

С 4 по 17 июня 2026 года на 74-м аукционе "Украинское коллекционное искусство" аукционный дом "Goldens" представит подборку, охватывающую более века художественного развития – от академической живописи конца XIX века до знаковых имен современного украинского искусства. Каталог аукциона формирует целостный срез развития украинской художественной школы, демонстрируя преемственность поколений, разнообразие художественных сред и эволюцию пластического языка.

Подборка аукциона объединяет живопись, графику, скульптуру и декоративное искусство, акцентируя не только художественную, но и коллекционную ценность произведений. Значительная часть работ имеет выставочную и публикационную историю, а отдельные произведения являются редкими примерами ранних или малоизвестных периодов творчества художников.

Закарпатская художественная школа на текущем аукционе представлена работами Адальберта Эрдели, Андрея Коцки и Ференца Семана – художников, сформировавших уникальную колористическую традицию закарпатской живописи. Львовскую художественную среду раскрывают произведения Романа и Маргит Сельских, Генриетты Левицкой, связанные с модернистскими поисками и неофициальной культурой второй половины ХХ века.

Видео дня

В подборку также вошли произведения Николая Глущенко, Алексея Шовкуненко, Татьяны Яблонской, Виктора Малинки, Татьяны Голембиевской – художников, чье творчество формировало интеллектуальный и пластический ландшафт украинского искусства 1960–1980-х годов.

Полноту подборки дополняют произведения классиков конца XIX – первой половины XX века, представляющие ранний модернизм в украинском искусстве, а также работы авторов, формировавших украинский художественный процесс в контексте европейских художественных тенденций. Среди них – работы Иосифа Крачковского, Александра Гауша, Давида Бурлюка, Мане-Каца, Василия Хмелюка.

Важным корпусом подборки стали и работы художников "неофициального искусства": Игоря Григорьева, Виктора Зарецкого, Генриетты Левицкой, Анатолия Лимарева, Маргит Сельской, а также художников 1990-х годов, поколения трансавангарда и актуального искусства независимой Украины: Серафима Чаркина, Петра Лебединца, Владимира Макаренко, Эдуарда Приходько, Людмилы Мешковой, Виталия Буйгашева, Олега Голосия, Влады Ралко, Романа Минина.

Среди топ-лотов аукциона – "У церкви" 1930-х годов Адальберта Эрдели, "Портрет" 1960-х годов Маргит Сельской, "Пляж. Уютно. Крым" (1961) Романа Сельского, "Вечер в Паланге" (1973–1975) Игоря Григорьева, "Цветы" (1974) Николая Глущенко, "Огни шоссе" (1990) Виктора Зарецкого, "Красавица-обезьянка ловила воробьев, одного за другим..." (1991) Марии Примаченко, "Фонтан" (1992) Ференца Семана, "Вечерний свет" (1993) Влады Ралко, "А ночь была светлой" (2002) Ивана Марчука.

Предаукционная выставка пройдет с 4 по 17 июня 2026 года в помещении аукционного дома Goldens, а также – для ознакомления – онлайн на сайте www.gs-art.com. По вопросам регистрации и участия в аукционе обращайтесь по тел.: +38 050 462 95 32 или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы иметь возможность самостоятельно делать онлайн-ставки.

Финал торгов начнется с последовательного закрытия лотов – 17 июня (среда) в 19:00 онлайн на сайтеwww.gs-art.com.

График работы выставки и онлайн-аукциона:

04 – 17 июня 2026

12:00 - 19:00

Без выходных.

Вход на выставку бесплатный.

Адрес: Киев, ул. Леонида Первомайского, 4

Аукционный дом GOLDENS

+38 050 462 95 32

contact@gs-art.com

www.gs-art.com

www.gs-art.store