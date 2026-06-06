Будит в 5 утра или признается в любви: 5 причин, почему кошка кладет лапы вам на лицо

Этот жест выглядит очень трогательно, но что он означает на самом деле?

Кошки имеют репутацию нелюдимых существ, что делает еще более загадочным момент, когда они протягивают лапу и намеренно кладут ее вам на лицо. Это удивительно трогательный жест для животного, которому, как предполагается, на вас наплевать.

Так что же происходит на самом деле? Честный ответ заключается в том, что все полностью зависит от контекста, пишет Catster.

Один и тот же жест может означать совершенно разные вещи в зависимости от того, когда он происходит, как выглядит язык тела вашей кошки и чем вы занимались непосредственно перед этим. Вот как это читать.

Видео дня

Они заявляют на вас права

У кошек на лапах есть пахучие железы, которые выделяют феромоны, используемые ими для общения и маркировки того, что они считают своим. Когда ваша кошка прижимает лапу к вашему лицу, одно из возможных объяснений заключается в том, что она помечает вас запахом как свою территорию.

На практике это звучит менее романтично, чем есть на самом деле, но это искренний знак того, что кошка считает вас своим человеком. Быть признанным собственностью кошки – это, по-своему, комплимент.

Они голодны, а вы все еще спите

Если это происходит рано утром, пока вы лежите в постели, объяснением почти наверняка является еда. Кошки – существа привычки, и они точно знают, когда должен быть завтрак. Лапа по лицу – один из их наиболее эффективных методов сообщить о том, что вы отстаете от графика.

Справедливое предупреждение: если вы проигнорируете это, ситуация обострится. Большинство владельцев кошек узнают об этом на собственном горьком опыте.

С них хватит

Не каждая лапа по лицу является проявлением нежности. Если вы обнимали свою кошку или наклонялись для поцелуя, а она уперлась лапой в вас, она просит вас отступить. Кошки любят компанию и ласку на своих условиях, и когда с них довольно, значит – довольно.

Это не агрессия, это общение. Вежливым поступком будет уважать это и попробовать снова позже, когда они будут более восприимчивы. Кошки помнят, что происходит, когда они подают сигнал о том, что им нужно пространство, поэтому, если вы послушаете их сейчас, они с большей вероятностью сами придут к вам позже.

Они отвечают взаимностью на ласку

Это по-настоящему трогательно, как только вы поймете контекст. Кошки, живущие вместе, часто тянутся друг к другу и прикасаются друг к другу как к форме социальной связи, за чем иногда следует вылизывание. Некоторые кошки переносят такое же поведение на людей, к которым они привязаны.

Если ваша кошка мягко кладет лапу вам на лицо, когда вы вместе отдыхаете, есть большая вероятность, что она делает кошачий эквивалент того, что делаете вы, когда гладите ее. Они усвоили, что физический контакт – это то, как вы проявляете ласку, и зеркально отражают это в ответ.

Они хотят вашего внимания прямо сейчас

Кошки быстро учатся. Если прикосновение к вашему лицу хоть раз приводило к тому, что вы протягивали руку, чтобы погладить их, заговаривали с ними или как-то иначе взаимодействовали, ваша кошка отложила эту информацию в памяти. Они будут повторять все, что работает.

Лапа на лице – один из наиболее надежных способов получить немедленный ответ человека, и именно поэтому кошки продолжают это делать. Это не столько манипуляция, сколько эффективное общение. Ваша кошка хочет внимания и определила самый действенный способ попросить об этом.

Как читать разницу

Пять вышеперечисленных причин охватывают широкий спектр: от нежности до голода и твердой просьбы прекратить. Контекст – это все. Медленная, нежная лапа, пока вы оба спокойно лежите вместе, воспринимается совсем иначе, чем лапа, плотно прижатая к вашему лицу, когда вы пытаетесь поспать в 5 часов утра.

Следите за остальным языком тела вашей кошки одновременно с этим жестом. Расслабленная, медленно моргающая кошка, которая тянется к вам и кладет лапу вам на щеку, вероятно, довольна и сближается с вами. Кошка, которая отталкивает вас, поджимая уши назад, посылает совершенно другое сообщение.

И последнее, о чем стоит знать: кошачьи лапы бывают везде, включая лоток. Если ваша кошка была щедра на прикосновения к лицу, умывание является разумной мерой предосторожности, независимо от того, насколько милым был скрытый за этим порыв.

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринары назвали 6 лучших пород кошек-компаньонов.

Вас также могут заинтересовать новости: