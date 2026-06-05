Скончался звезда сериала 'Баффи - истребительница вампиров'

Актер Энтони Хэд умер в кругу семьи от последствий пневмонии.

Британский актер Энтони Хэд, наиболее известный по ролям в фильмах "Тед Лассо" и "Баффи – истребительница вампиров", скончался в возрасте 72 лет, пишет ВВС.

Как рассказали дочери Хэда, он "скончался от осложнений, вызванных пневмонией". Актер умер в окружении своей семьи.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего выдающегося отца. Для нас было и всегда будет честью и привилегией быть его дочерями и воочию убедиться в том, какое влияние он и его работа оказали на столь многих людей", - говорится в заявлении дочерей актера, актрисы Эмили и Дейзи Хэд.

Видео дня

Энтони Хэд родился 20 февраля 1954 года в Лондоне. В 1970 годах играл в мюзиклах, а с 1980-х много снимался в телешоу. Был лицом рекламных роликов кофе Nescafe в Великобритании. В 1990-х у него были крупные театральные роли. А затем он стал мировой знаменитостью, снявшись в роли Руперта Джайлза - наблюдателя Баффи, в сериале "Баффи – истребительница вампиров".

Впоследствии Хэд снялся во множестве других телешоу и фильмов, включая "Маленькую Британию", где он прославился ролью вымышленного премьер-министра; "Убеждение", где он сыграл сэра Уолтера Эллиота; и фильм о Маргарет Тэтчер "Железная леди", где он исполнил роль Джеффри Хоу в паре с Мерил Стрип.

Новому поколению зрителей он известен по роли Руперта Мэнниона в сериале "Тед Лассо" на Apple TV. Он сыграл мстительного бывшего мужа Ребекки Уэлтон.

Последней работой Хэда в качестве актера стал сериал "Бриджертон" в 2022 году. Там он снялся в одном эпизоде второго сезона.

Семья

В декабре 2025 года Хэд потерял подругу и партнера Сару Фишер. Активистку по защите животных скончалась в возрасте 61 года.

Дочери Хэда, 37-летняя Эмили и 35-летняя Дейзи, также стали актрисами. Эмили наиболее известна по роли Карли Д'Амато в сериале "The Inbetweeners".

Его брат Мюррей также актер. Он снялся в номинированном на "Оскар" фильме 1971 года "Кровавое воскресенье" и в мюзикле "Шахматы".

Смерть Николаса Брендона

Напомним, что ранее в возрасте лет скончался актер Николас Брендон, известный по роли Ксандера Харриса в сериале "Баффи – истребительница вампиров". В заявлении семьи говорилось, что он умер во сне от естественных причин.

Но согласно свидетельству о смерти, актер скончался от сердечных заболеваний, вызванных закупоркой артерий и высоким давлением. Отмечается, что Брендон также страдал пневмонией.

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