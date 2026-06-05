США едва не потеряли свой лучший авианосец во время войны с Ираном, – CNN

Хотя о пожаре сообщалось и раньше, теперь выяснилось, что ситуация была хуже, чем утверждал Пентагон.

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, который весной участвовал в операциях США против Ирана в Красном море, получил гораздо более серьезные повреждения от пожара в марте, чем тогда сообщало командование ВМС США. Об этом пишет издание CNN, которое получило эксклюзивное видео с борта корабля.

Отмечается, что изначально в ВМС США заявили, что возгорание удалось локализовать, двое моряков получили незначительные травмы, а сам авианосец оставался "полностью боеспособным". Однако полученные журналистами кадры свидетельствуют о масштабных разрушениях во внутренних помещениях корабля.

Как пишет издание, на видео видны полностью уничтоженные спальные места моряков. От кроватей остались лишь обгоревшие металлические конструкции, потолок получил значительные повреждения, а вокруг лежали кучи пепла и свисали провода.

Видео дня

Один из членов экипажа, участвовавший в тушении пожара, рассказал CNN, что ситуация была критической.

"Я серьезно думал, что мы потеряем корабль", – сказал моряк журналистам.

По данным собеседников CNN, одной из главных причин масштабного распространения огня стала неисправность штатной системы пожаротушения. Из-за этого экипажу пришлось самостоятельно бороться с пламенем.

"Не должно было дойти до такого. Система пожаротушения, встроенная в корабль, должна была потушить его", – подчеркнул моряк.

В публикации отмечается, что экипаж потратил около 30 часов на ликвидацию последствий пожара и предотвращение повторного возгорания. Из-за повреждений примерно 600 моряков лишились доступа к своим спальным местам.

По словам высокопоставленного американского чиновника, официальное заявление ВМС преуменьшило последствия инцидента. На самом деле пожар повлиял на способность корабля выполнять боевые задачи. Только через два дня после инцидента авианосец смог возобновить полеты самолетов, а впоследствии был вынужден зайти в порт в Греции для проведения временного ремонта.

Как отмечает CNN, авианосец USS Gerald R. Ford, который был введен в состав флота в 2017 году и является новейшим и самым совершенным атомным авианосцем США, был ключевым элементом в войне против Ирана. По данным телеканала, корабль также находился под постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников.

Война в Иране: последние новости

Как писал УНИАН, накануне Палата представителей США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий президента Трампа в отношении Ирана. Документ поддержали 215 конгрессменов, в том числе четверо республиканцев, тогда как 208 выступили против. Для вступления в силу резолюцию еще должен одобрить Сенат, при этом подпись президента для ее реализации не требуется.

Вместе с тем на фоне срыва мирных переговоров США и Иран периодически обмениваются ударами. Так, на днях американские военные заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников, а также об ударе по острову Кешм в ответ на атаки Тегерана в регионе.

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