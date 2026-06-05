Билецкий: Экскомандир 60-й ОМБр с сообщниками выводил в кэш государственные деньги на FPV

Бывшее командование 60-й отдельной механизированной бригады на бумаге заключало договоры на закупку FPV-дронов и коллиматорных прицелов, а в реальности выводило государственные деньги в наличные. Об этом сообщил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в колонке на УП.

После того, как 60-я ОМБр вошла в состав корпуса, Билецкий сменил командование бригады: бывший командир и его сообщники были привлечены к ответственности, а коррупционная схема – ликвидирована. Нынешнюю реформированную 60-ю ОМБр Билецкий назвал одной из сильнейших в составе своего корпуса.

По его словам, во всех бригадах, подчиненных Третьему корпусу, обнаружили огромные проблемы с логистикой и складами. В одном плохо защищенном месте могли одновременно хранить продукты, дроны и боеприпасы. Солдаты годами не получали мяса, потому что в подразделении не было холодильника, но "себе командиры нормальное питание наладили".

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Одна из бригад возила древесину для блиндажей из места своей дислокации за тысячу километров. Где-то не ремонтировали транспорт, потому что комбриги боялись доложить о проблеме.

"Кое-где изменения приходилось внедрять буквально вручную. Возможности бригад месяцами не сдвигались с мертвой точки, несмотря на улучшение обеспечения и налаживание внутренних процессов. Мы засылали буквально тайных ревизоров, чтобы понять, что не так", – написал Билецкий в колонке для УП.

Когда устранили факторы деморализации и изменения стали очевидными, в бригаду начали возвращаться из СЗЧ. Билецкий рассказал о случае в 63-й ОМБр: на службу вернулся беглец, который провел более полутора лет в Финляндии.

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