Бельгия удвоила производство ракет против 'Шахедов': что это означает для Украины

Представители компании ожидают, что к 2028 году будут производить 20 тыс. ракет в год.

Компания Thales Belgium "более чем вдвое" увеличила свои производственные мощности по выпуску управляемых ракет в ответ на рост спроса после конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет Breaking Defense, представители компании ожидают, что к 2028 году будут ежегодно производить 20 тыс. ракет, что в среднем составляет 100 управляемых ракет в день.

"Мы ускоряем темпы и меняем цифры. Если бы мы разговаривали друг с другом несколько месяцев назад, до того, что происходит на Ближнем Востоке, на самом деле цифры были бы другими. Мы более чем вдвое увеличили эту цифру, учитывая ситуацию, которая сейчас складывается на Ближнем Востоке", – сказал управляющий директор Thales Belgium Томас Колин.

Он добавил, что Thales готовится "обеспечивать Ближний Восток большими объемами, массовым производством с экономически эффективным решением". По его словам, сейчас Thales Belgium "находится в процессе производства на складе, чтобы быть готовой, когда поступят все запросы".

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Журналисты увидели производственные линии, на которых создается система, от микросхем и детонаторов до головной части ракеты, глазка и двигателя. 70-мм управляемая ракета является частью интегрированной платформы противовоздушной и противоракетной обороны Skydefender, концепция которой схожа с концепцией Steel Dome в Турции и Iron Dome в Израиле. Цена ракеты составляет примерно одну десятую от цены ракеты более высокого класса, что делает ее пригодной для миссий по борьбе с дронами.

Вице-президент Thales Ален Кеврен сказал, что они "получают" запросы от стран Персидского залива на это оружие, которое, по его словам, может быть использована как для миссий противодействия беспилотникам класса "земля-воздух", так и "воздух-воздух".

70-мм управляемая ракета движется по лазерному целеуказателю с той же платформы, с которой ее запускают, независимо от того, это БПЛА, истребитель или наземное транспортное средство, и она отслеживает лазер, пока тот не достигнет цели.

Производство оружия происходит в историческом форте Форт-д'Эвенье, построенном для защиты Бельгии от немецкого вторжения в девятнадцатом веке. Там у компании Breaking Defense было более 40 небольших помещений для производства и сборки, где рабочие проводили ручные проверки партий и сборочных частей ракеты. По словам компании, крылья проходят особенно тщательное тестирование, поскольку они имеют решающее значение для обеспечения возможности корректировки траектории ракеты до ее приземления на цель.

Испытания ракеты проходят в диапазоне температур от минус 46 градусов Цельсия до плюс 66 градусов Цельсия, чтобы проверить ее эксплуатационные возможности в любых погодных условиях, включая жаркую погоду Ближнего Востока.

Получит ли Украина больше ракет

В то же время украинское издание Defense Express отметило, что из этого следует намерение Thales Belgium продвигать проверенные в Украине решения в страны Ближнего Востока. Сейчас там существует большая потребность в недорогом оружии против дронов, а независимость от американцев может быть большим плюсом.

"Вместе с тем здесь стоит упомянуть, что в октябре 2025 года представители компании говорили о недостаточных объемах производства для покрытия потребностей украинских военных. Поэтому возникает вопрос, повлияют ли новые поставки в другие регионы на поставки нам. В 2025 году Thales планировала выйти на производство 3500 управляемых ракет в год, тогда как в 2026 году хотела изготовить 10 000 штук, поэтому заявления об удвоении выпуска соответствуют предыдущим планам. Возможно, здесь поможет локализация производства, которая откроет дополнительные мощности. Однако на это нужно время, поэтому для запросов "здесь и сейчас" скорее всего будут использоваться нынешние возможности. В то же время упоминаются запасы, которые, возможно, готовят как раз для быстрых продаж", – пояснили аналитики.

Противодействие "Шахедам" в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия планирует достичь 50-процентной доли реактивных ударных беспилотников в общем количестве дронов-камикадзе. Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество.

Остро стоит вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков, но ВСУ пытаются наращивать собственные возможности в производстве таких элементов.

Последствия ежедневных воздушных ударов РФ по территории Украины были бы значительно тяжелее, если бы не системная работа ВСУ по развитию "малой ПВО" и укреплению ее возможностей.

Сегодня большая часть уничтоженных российских средств воздушного нападения – результат работы украинских БПЛА-перехватчиков.

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