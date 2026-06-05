Макрон пригласил союзников Украины в Париж: когда пройдет заседание

При этом в ближайшее время у Макрона должна состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил всех участников Коалиции желающих в Париж на празднование Дня взятия Бастилии, чтобы провести заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макрон сказал перед началом саммита "ЕС-Западные Балканы" в Тивате (Черногория). "Я пригласил всех участников Коалиции желающих приехать в Париж 14 июля, чтобы провести структурированную встречу", – поделился планами французский президент.

Кроме того, как сообщил Макрон, через несколько дней состоится встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы организовать поддержку в рамках Коалиции желающих и структурировать ее.

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Как сообщает Bloomberg, лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют на выходных встретиться с президентом Украины, чтобы обсудить пути привлечения России к переговорам о прекращении войны.

По данным осведомленных источников, эта встреча должна состояться в Великобритании и запланирована на вечер воскресенья, 7 июня.

При этом, по словам источников, планы Зеленского еще могут измениться и встречу могут перенести на другую дату.

Помощь Коалиции желающих: новости

Как сообщал УНИАН, в рамках Коалиции желающих обсуждаются будущие гарантии безопасности для Украины в случае окончания войны.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, гарантии безопасности вступят в силу в случае заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. В настоящее время разрабатываются соответствующие документы, чтобы гарантировать, что Россия никогда больше не нападет на Украину.

4 июня Зеленский написал Путину письмо с предложением провести встречу для прекращения войны. По мнению Зеленского, такая встреча могла бы состояться в Швейцарии, Турции, странах арабского мира.

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