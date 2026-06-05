Вместо Черчилля лягушка или лиса: британцы выберут новых героев для банкнот

Банк Англии начал общественное голосование за новый дизайн фунта стерлингов. Вместо исторических личностей на купюрах могут появиться представители местной дикой природы, пишет Politico.
Отмечается, что Банк Англии открыл голосование, в ходе которого жители страны смогут высказать свое мнение о том, какие животные должны украшать новую серию банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.
В финальный список вошли млекопитающие, птицы, амфибии, насекомые и рыбы, обитающие на территории Великобритании. Среди кандидатов: атлантический тупик, рыжая лиса, лелеть, гигантская акула, обыкновенная лягушка, а также лесная куница, орлан-белохвост или кроншнеп.
В Банке Англии также исключили возможность появления на купюрах домашних животных или видов, не являющихся коренными для страны. Там подчеркнули, что никакие дополнительные кандидатуры рассматриваться не будут, а голосовать можно только за животных из утвержденного списка.
Под угрозой исчезновения с британских банкнот оказались известные личности. Помимо бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, изображенного на купюре в 5 фунтов, в настоящее время также изображены:
- писательница Джейн Остин – 10 фунтов;
- художник Джозеф Уильям Тернер – 20 фунтов;
- математик Алан Тьюринг – 50 фунтов.
Голосование продлится до 3 июля. Британцы могут поддержать до двух животных в каждой категории, после чего список сократят до четырех финалистов.
Окончательное решение, однако, останется за главой Банка Англии Эндрю Бейли. Именно он определит, какие животные появятся на новых банкнотах, учитывая, в частности, то, чтобы дизайн каждой купюры отличался от других.
Банкноты стран мира – последние новости
12 марта стало известно о намерении Банка Англии изменить дизайн своих банкнот. Вместо выдающихся исторических личностей на фунтах стерлингов будет изображена дикая природа, что нарушает полувековую традицию.
В августе 2025 года об обновлении дизайна собственной валюты заговорили также в Швейцарии. Швейцарский национальный банк тогда опубликовал дюжину возможных дизайнов новых франковых банкнот.