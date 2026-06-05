Россия строит опытный образец нового истребителя пятого поколения: что о нем известно

Речь идет об одномоторном самолете, который продвигается на рынке под названием Checkmate.

Россия уже строит опытный образец истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Об этом сообщил генеральный директор ПАО ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") Вадим Бадеха, пишут российские СМИ.

"Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку по ряду причин РФ за последние десятилетия фактически ушла с этого рынка. Хотя в СССР было произведено несколько десятков тысяч однодвигательных боевых самолетов. Работа над Checkmate уже находится на этапе создания опытного образца", – сказал он.

По словам топ-менеджера, самолет создается как для Министерства обороны РФ, так и для возможных иностранных заказчиков.

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"Сроки поставок будут зависеть от того, как мы проведем работу с заказчиками, от интереса и задач. Министерство обороны ставит задачу по снижению стоимости конечного продукта", – добавил Бадеха.

Сегодня у россиян уже есть один истребитель условного пятого поколения – самолет Су-57, оснащенный двумя двигателями. Главное преимущество однодвигательного Су-75 перед ним – более низкая стоимость самого самолета и его эксплуатации. В то же время, вероятно, новинка будет существенно уступать Су-57 по своим боевым возможностям.

Истребитель Су-75 – справка

Новый российский легкий тактический самолет (ЛТС) – это малозаметный многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный в ОКБ имени П. А. Сухого. Макет самолета был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС-2021 под названием Checkmate. В России он получил более привычное название Су-75.

Создание самолета неоднократно переносилось. На сегодняшний день первый полет машины ожидается в 2027 году.

По расчетным характеристикам, он сможет летать на максимальной безфорсажной скорости M=1,8 (около 2200 км/ч). Боевая нагрузка самолета составит 7800 кг. Истребитель должен получить современный радар с активной фазированной антенной решеткой.

Российские самолеты – другие новости

В конце мая УНИАН сообщил, что российская армия получила очередную партию истребителей четвертого поколения Су-35С. Точное количество самолетов в новой партии не раскрывалось. Опубликованные фото и видео позволяют предположить, что российские войска могли получить как минимум два новых самолета.

Это не первая партия Су-35С, которую россияне получили в 2026 году. Ранее, в апреле, о передаче этих самолетов также сообщал УНИАН. Согласно обнародованным данным, тогда РФ могла получить несколько боевых машин этого типа.

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