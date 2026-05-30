По словам экспертов, масштабного пересчета пенсий в июне не предвидится, но выплаты отдельным лицам могут измениться.

Вопреки ожиданиям части пенсионеров, массового повышения выплат с июня не планируется, однако отдельные категории граждан все же получат автоматические надбавки и перерасчет пенсий.

Представители Пенсионного фонда рассказали в комментарии УНИАН, существует ли в Украине доплата к пенсии за большой стаж – более 40 лет, – в каких случаях назначается социальная помощь и кто именно может рассчитывать на перерасчет с 1 июня.

Когда пересчитывается пенсия в Украине – будут ли изменения в июне

В Пенсионном фонде пояснили, что основаниями для перерасчета выплат остаются индексация, изменение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, повышение минимальной зарплаты, а также перерасчет пенсий работающим пенсионерам, который проводят раз в два года.

Кроме того, выплаты могут изменяться в связи с индивидуальными обстоятельствами – например, в случае назначения возрастной надбавки или других доплат.

Таким образом, общего повышения пенсий в Украине с 1 июня 2026 года не предусмотрено.

У кого может измениться пенсия в Украине

По словам специалистов, под автоматический перерасчет в июне попадут работающие пенсионеры, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать.

Так, например, если по состоянию на апрель человек приобрел не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа, его пенсию с 1 июня пересчитают с учетом этого стажа. При этом для расчета могут использовать как предыдущий заработок, так и новый доход после выхода на пенсию – в зависимости от того, что будет выгоднее для пенсионера.

В ПФУ уточнили, что если дополнительный страховой стаж меньше 24 месяцев, повторный перерасчет проводят не ранее чем через два года.

Изменяется ли пенсия в Украине по возрасту – надбавки за 70, 75 и 80 лет

Кроме того, в июне продолжат действовать возрастные надбавки, которые начисляются автоматически без дополнительных обращений в Пенсионный фонд. Они начисляются со дня достижения соответствующего возраста, поэтому если день рождения приходится на начало месяца, пенсионер получает полную надбавку за месяц, а если позже, то доплата рассчитывается пропорционально за фактические дни после наступления соответствующего возраста.

Что касается суммы, правила в 2026 году остаются неизменными: после достижения 70 лет пенсионерам добавляют 300 грн, после 75 лет – 456 гривен, а доплата к пенсии после 80 лет в Украине – 570 гривень. При этом предыдущие надбавки, по словам экспертов, не суммируются:

"Лицу, достигшему, например, 75 лет, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у него уже есть надбавка 300 грн с 70 лет; то есть будет начисление до следующего размера".

Также существует ограничение: общая пенсионная выплата вместе с возрастной надбавкой не может превышать 10 340,35 гривень.

Изменится ли минимальная, социальная или средняя пенсия в Украине

Что касается минимальной пенсии в Украине, сотрудники ПФУ подчеркнули, что в июне 2026 года она останется на уровне 2 595 гривень – эта сумма соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, установленному 1 января на весь 2026 год, и дополнительного повышения или новой индексации в июне не предусмотрено.

Эту выплату получают люди с минимальным необходимым страховым стажем, а также пенсионеры по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Также продолжит действовать государственная социальная пенсия в Украине – для людей, не имеющих достаточного страхового стажа или вообще не состоявших в официальных трудовых отношениях. Как отметили специалисты, обычно ее оформляют после 65 лет, хотя в некоторых случаях – например, для малообеспеченных граждан – выплаты могут назначить раньше.

Размер социальной помощи привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, однако фактическая сумма зависит от общего дохода семьи: если доход превышает установленные критерии, помощь могут сократить или отказать в ее назначении.

От чего еще зависит пенсия в Украине – список всех доплат

Отдельно в Пенсионном фонде напомнили о системе ежемесячных доплат и надбавок для отдельных категорий граждан. Размеры таких выплат рассчитывают в процентах от прожиточного минимума (в 2026 году – 2 595 грн):

40% (1 038 грн): Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, матери 10 и более детей;

39% (1 012,05 грн): матери 9 детей;

38% (986,10 грн): лица с 4 и более орденами Украины, матери 8 детей;

37% (960,15 грн): матери 7 детей;

36% (934,20 грн): "народные" звания, матери 6 детей;

35% (908,25 грн): матери 5 детей; отдельные ветераны войны, выдающиеся спортсмены, космонавты;

34% (882,30 грн): чемпионы мира (однократные), рекордсмены мира;

33% (856,35 грн): однократные чемпионы мира;

32% (830,40 грн): чемпионы Европы, рекордсмены Европы;

31% (804,45 грн): чемпионы Европы (однократные), члены летно-испытательных экипажей;

25% (648,75 грн): "заслуженные", 3 ордена Украины;

24% (622,80 грн): 2 ордена Украины;

23% (596,85 грн): государственные премии, орден Украины.

Отдельно установлена фиксированная надбавка в размере 5 055,77 гривень для борцов за независимость Украины в ХХ веке и реабилитированных жертв политических репрессий. Причем в случае смерти человека, имевшего право на такую надбавку, нетрудоспособные члены его семьи могут получать 70% или 90% соответствующей выплаты в зависимости от количества иждивенцев.

Аналогичный порядок действует и для семей погибших военнослужащих или представителей силовых структур, которые были посмертно награждены государственными наградами.

Таким образом, пенсия в Украине в 2026 году, как и ранее, базируется на адресных перерасчетах и доплатах и не претерпит значительных изменений в июне.

