Почему белые полотенца теряют цвет: самые распространенные ошибки при стирке

В частности, важным фактором в этом вопросе является стиральный порошок.

Со временем можно заметить, что когда-то ваши белые полотенца приобрели не слишком приятный желтовато-серый оттенок. В частности, эксперты назвали для martha stewart самые распространенные причины этого и рассказали о том, как дольше сохранить их яркость.

Почему белые полотенца так трудно содержать в чистоте?

К сожалению, белые полотенца склонны к быстрому загрязнению, особенно если вы не заботитесь о том, как их используете и ухаживаете за ними.

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"Белые полотенца, как правило, больше других подвержены накоплению грязи, обесцвечиванию и появлению пятен из-за своего светлого цвета. Полотенца созданы для впитывания влаги; однако это также означает, что они впитывают нежелательные остатки, такие как кожные жиры, пот, средства по уходу за кожей и т. д.", - отметила Парима Иджаз, эксперт по текстилю в Pure Parima.

По ее словам, эти вещества прилипают к волокнам полотенца, оставляя после себя обесцвечивание и жесткость волокон.

В то же время еще одним важным фактором является стиральный порошок. В частности, Барбара Стерн из Ottoman Textiles отмечает, что люди часто используют гораздо больше стирального порошка, чем нужно.

"Когда вы добавляете слишком много стирального порошка в стиральную машину, он не удаляет всю грязь и жир с волокон полотенца. Вместо этого он удерживает грязь и жир внутри, делая полотенце более жестким и серым на вид", - добавила эксперт.

Также важную роль играет и то, как вы загружаете стиральную машину.

"Большинство людей перегружают стиральные машины, из-за чего полотенца не могут свободно перемещаться в барабане, как это необходимо во время цикла отжима, а также не получают достаточного количества воды, чтобы должным образом удалить накопившиеся загрязнения", - объяснила Стерн.

Как сохранить свежий вид белых полотенец?

Иджаз говорит, что белые полотенца стоит стирать каждые три-четыре использования, используя для этого теплую воду и умеренное количество стирального порошка.

"Теплая вода помогает расщеплять жиры и остатки эффективнее, чем холодная, а использование меньшего количества стирального порошка предотвращает образование налета", - добавляют в материале.

Также вместо кондиционера специалист советует время от времени использовать дистиллированный белый уксус в цикле полоскания, чтобы помочь растворить остатки стирального порошка и естественным образом удалить минералы из жесткой воды. Кроме того, уксус помогает устранить неприятные запахи, не покрывая волокна полотенец.

После стирки встряхните полотенца перед сушкой, чтобы распушить волокна и улучшить циркуляцию воздуха в сушилке. Самое главное - убедиться, что полотенца полностью высохли, прежде чем складывать и хранить их, чтобы предотвратить появление плесени и затхлого запаха.

"Всегда храните полотенца в прохладном, сухом месте и чередуйте наборы полотенец, чтобы сбалансировать их использование во времени", - добавила Иджаз.

Другие советы экспертов

Также стало известно, как почистить стеклянную дверцу духовки. В частности, обычный белый уксус сам по себе может оказаться эффективным для удаления жира и грязи со стекла духовки.

Кроме того, мастер объяснил, почему не следует ставить на кондиционере температуру 26 градусов. По его словам, это не обязательно лучший выбор ни для вашего кошелька, ни для комфорта.

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