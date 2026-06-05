Чехия будет сбивать 'Шахеды' в Польше вертолетами, которые также закупила Украина

Для уничтожения дронов AH-1Z Viper может нести высокоточные ракеты APKWS, которые уже зарекомендовали себя в Украине.

Вооруженные силы Чехии планируют задействовать свои ударные вертолеты AH-1Z Viper в рамках зарубежной операции. Уже в июне вертолеты будут оказывать поддержку польским вооруженным силам в защите воздушного пространства страны и восточных границ НАТО в целом. Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства Чешской Республики.

Отмечается, что основной задачей чешского вертолетного подразделения в Польше станет работа против целей, летающих на низкой высоте. Вероятно, речь идет, в частности, о российских дальнобойных дронах типа "Шахед" или "Гербера".

В Defense Express отметили, что пока трудно спрогнозировать, будут ли чешские вертолеты сбивать российские ударные дроны. Если это произойдет, то это будет интересный опыт прежде всего для чешской армии, подчеркнули аналитики.

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В издании добавили, что вертолеты отлично подходят для борьбы с "Шахедами". Более того, их развертыванию предшествовала интенсивная подготовка, включая сертификационные учения VORTEX, где подразделение было оценено в соответствии стандартизированной процедурой уровня НАТО TACEVAL.

Также в издании напомнили, что с сентября 2025 года в учебную программу экипажей вертолетов вооруженных сил Чехии было интегрировано направление противодействия беспилотникам.

Аналитики отметили, что для уничтожения дронов AH-1Z Viper может нести высокоточные ракеты APKWS, которые уже зарекомендовали себя в Украине. Сейчас эти ракеты активно интегрируются на различные средства, включая истребители и тяжелые дроны.

Также вертолеты оснащены 20-мм пушкой и могут использовать ракеты "воздух-воздух" AIM-9. Однако в издании подчеркнули, что их использование против "Шахедов" экономически невыгодно.

Кроме того, аналитики напомнили, что в 2025 году Украина также начала закупку ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper и транспортных UH-1Y Venom. Также в этом году стало известно о создании в Украине дочерней компании Bell Textron Ukraine, которая будет обеспечивать как техническое обслуживание и ремонт, так и дальнейшую сборку этих вертолетов в Украине.

Украина может закупить новые вертолеты H225M - что известно

Ранее в Defence Express писали, что Украина может закупить новые вертолеты Airbus Helicopters H225M в случае расширения парка или замены советских машин.

В издании отметили, что стоимость одного H225M может достигать около 71 млн евро. В частности, Румыния заказала 12 таких вертолетов за 852 млн евро, что формирует базовую оценку стоимости одного борта.

Эксперты оценивают, что полноценная эскадрилья из 12 вертолетов H225M может стоить от 800 млн до 1 млрд евро с учетом вооружения, обслуживания и дополнительных систем.

Для сравнения, H225M является западным аналогом советских Ми-8/Ми-17, которые Украина получала в наследство и в рамках международной помощи.

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