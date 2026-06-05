Макрон увидел шанс на мир после письма Зеленского Путину

Президент Франции назвал инициативу Зеленского по написанию письма "хорошей".

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Украина и Россия могут напрямую договориться о прекращении огня и мирном плане. В то же время европейцы могут помочь этому процессу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макрон сказал перед началом саммита "ЕС-Западные Балканы" в Тивате (Черногория).

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Россией. Я буду с вами очень честен. По моему мнению, Украина и Россия – именно те, кто может создать режим прекращения огня и мирный план. А европейцы могут помочь в этом, поскольку мы, безусловно, больше всего способствуем военным усилиям Украины. И именно европейцы должны в определенный момент присутствовать за столом переговоров по мирному плану, потому что речь идет об архитектуре мира и безопасности для европейцев, если учитывать географию", – подчеркнул Макрон.

В связи с этим президент Франции считает инициативу президента Украины Владимира Зеленского в отношении кремлевского правителя Путина "хорошей инициативой".

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Письмо Зеленского Путину

Как сообщал УНИАН, 4 июня Зеленский написал открытое письмо Путину – первое за время полномасштабной войны. В нем украинский президент обратился с призывом завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили об открытом письме Зеленского. Также пресс-секретарь заявил журналистам, что Кремль якобы надеется на возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта в Украине. В то же время он не уточнил, какой формат переговоров поддерживает Россия.

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