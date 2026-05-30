С начала полномасштабной войны тема мобилизации женщин в Украине вызывает немало споров и слухов, во многом из-за непонимания их правового статуса и правил военного положения.
Какие категории женщин подлежат мобилизации в Украине - июнь 2026
По состоянию на 2026 год обязательному воинскому учету в Украине подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Речь идет о врачах, медсестрах, акушерках, стоматологах, фармацевтах и других специалистах, работающих в медицинской сфере, независимо от того, заняты ли они в настоящее время по специальности.
Для женщин других профессий постановка на учет остается исключительно добровольной.
При этом важно понимать, что постановка на воинский учет не означает автоматического призыва на фронт: это лишь формирование базы данных для ТЦК, которая позволит быстро привлекать специалистов к выполнению конкретных задач, особенно если начнется мобилизация женщин-медиков или их помощь понадобится локально.
Также не стоит путать постановку на воинский учет с тем, кто из женщин является военнообязанным: первый статус просто вносит человека в систему, условно, для статистики и планирования, а второй подразумевает возможность призыва. Согласно же нынешнему законодательству, женщина может вступить в ряды Вооруженных Сил Украины исключительно по добровольному контракту.
В то же время военный учет женщин 2026 года обязывает их соблюдать определенные правила, так же как и мужчин. Это включает прежде всего обновление учетных данных, а также прохождение военно-врачебной комиссии и явку в ТЦК по вызову.
Мобилизация женщин - какие изменения вступят в силу в июне
В прошлом месяце СМИ обратили внимание на случаи ошибочного внесения женщин в базы ТЦК и появление у некоторых их них статуса "в розыске". Тем не менее, согласно официальному заявлению Сухопутных войск, это была лишь техническая ошибка.
Проверить свои данные можно через приложение "Резерв+", в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или напрямую в ТЦК.
В то же время недавно правительство отменило ряд ограничений на выезд женщин за границу, которые ранее касались отдельных категорий – государственных служащих, сотрудниц судебных и правоохранительных органов и других.
Теперь пересекать границу могут все женщины, независимо от должности, места работы или профессии.
При этом с июня 2026 года значительных изменений в правилах военного положения не планируется. Как и прежде, мобилизация женщин в Украине не введена и касается только мужчин от 25 до 60 лет.
