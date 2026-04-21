'Укрзализныця' запускает шесть новых специальных вагонов: как они выглядят (фото)

Новые вагоны вводятся на маршрутах, которые пользуются популярностью у украинских семей с детьми.

"Укрзализныця" запускает шесть новых детских купейных вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт и адаптированы для путешествий с детьми. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Перцовский во время презентации новых детских вагонов, передает корреспондент УНИАН.

"Для этих вагонов мы отбираем маршруты дальнего следования, чтобы обеспечить комфорт и в тех поездках, которые занимают много часов. Этот вагон будет ездить из Одессы во Львов. Это один из наших самых длинных маршрутов. Особенно сейчас, летом, он будет очень популярным и даст возможность нашим маленьким пассажирам находиться в максимальном комфорте", – сказал Перцовский.

Первые три вагона уже прошли полное переоборудование и будут курсировать в составе двух поездов: №011/012 Львов - Одесса и №001/002 Харьков - Ивано-Франковск. В продаже их можно искать из Львова – с 24 апреля, из Одессы – с 25 апреля, из Харькова – со 2 мая, из Ивано-Франковска – с 3 мая. При этом три других вагона пополнят составы других пассажирских поездов в ближайшее время.

Отмечается, что в вагонах установлены дополнительные коридорные поручни по росту ребенка, защитные элементы для верхних полочек, пеленальные столики и навесные сиденья в туалетах, манежи для безопасного сна и подогреватели бутылочек с детским питанием.

Кроме того, на борту детских вагонов будет доступно детское меню: сырнички или нагетсы с гречкой. Также вагоны оснащены дополнительными складными пандусами.

Все вагоны объединяет концепция "Сказочный украинский лес", которая отражена в оформлении интерьера и логике взаимодействия с пространством. Продолжением концепции является специально разработанное постельное белье с иллюстрациями сказочного леса. Концепцию дополняют персонажи вагончика "Зализятко" и пес "Грошик", которые будут сопровождать маленьких пассажиров во время путешествия и станут частью интерактивного опыта. В вагонах предусмотрены игровые и развивающие элементы, в частности бизи-борды, настольные игры, раскраски и даже специальные детские подстаканники.

Билеты на детские вагоны доступны исключительно через мобильное приложение УЗ. Их стоимость соответствует стоимости купейных билетов аналогичного класса в пределах того же поезда. В приложении такие вагоны имеют специальную маркировку "Детский". Дети в возрасте до 5 лет включительно путешествуют на поездах "Укрзализныци" бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.

